Promozione: le altre sfide della giornata. Saline, pareggio pirotecnico. Colli ancora giù

Le altre tre di Promozione girone B, il raggruppamento che vede impegnate le squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio hanno ottenuto un pareggio (Saline), mentre i Colli Marittimi sono stati sconfitti sul campo del Ginestra Fiorentina. Non siamo in grado di fornire il risultato del San Miniato Basso che ha giocato alle 20, per la concomitanza della partita dello Scandicci, sul campo della Sancascianese. Al momento in cui abdiamo in stampa il risultato è di 0-0. Il tecnico Alessandro Bicchieri ha schierato il San Miniato Basso con Micheli in porta, poi Novi, Neri, Benvenuti, Duranti, Salemmo, Ercoli, Giani, Bernardoni, Cavallini L., Taddei (a disposizione Calugi, Peragnoli, Gallina, Shllaku, Schifano, Nacci, Cianchini, Bucalossi, Vanni).

Pirotecnico il 2-2 del Saline in casa contro il Barberino Tavarnelle. Francesco Ciricosta ha schierato dall’inizio un Saline con Frongillo in porta, poi Burchianti, Borri, Pashja, Franceschi, Signorini, Quaglia, Fabbri, Lucchesi, Tartaglione, Folegnani (a disposizione Gazzarri, Bruci, Sommani, Manetti, Lembared, Pratesi, Rexhepi, Bianchi e Incorvaia). Gara equilibrata sin dall’inizio e ospiti avanti al 42’ con Petracchi. Ma il Saline è un osso duro e la ribalta al 45’ e al 54’ con Folegnami. Al 71’ Sarti pareggia per il Barberino Tavarnelle. Finisce 2-2.

Infine, ancora una sconfitta per i Colli Marittimi che perdono anche la prima di campionato dopo le due gare della prima fase della Coppa talia. I Colli sono caduti sul terreno insidioso del Ginestra Fiorentina per 2-1. Il tecnico David Tarquini ha schierato Baroni, Dezi, Bacciu, Bartorelli M., Saba, Camerini, Clerici, Sarais, Masini, Pellegrini, Fotino (a disposizione Scateni, Bartorelli, Giorgi, Bilanceri, Casini, Turco, Vestri, Accordino, Del Gratta). In Coppa Italia tornano in campo mercoledì il San Miniato Basso in trasferta a Montelupo (alle 15,30) e il Saline a Ponsacco contro i Mobilieri alle 20,30.