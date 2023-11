Promozione, le partite del giorno. Il Sant’Orso contro i Portuali: "Abbiamo tanta voglia di riscatto»

Oggi in Promozione anticipano quattro partite.

Castelfrettese-Vismara 2008. I padroni di casa vengono dal pareggio contro il Villa San Martino. Il team del presidente Parlani invece è reduce dal pareggio per 0-0 in casa con il Moie Vallesina e sta crescendo sia in termini di gioco che di coesione tra i reparti. (ore 15,30, Comunale ‘Fioretti’ di Falconara Marittima, arbitro Alfonsi di San Benedetto del Tronto).

S.Orso 1980-Portuali Calcio Ancona. "Affrontiamo una delle squadre più accreditate – dice l’allenatore del S.Orso Pierangelo Fulgini – una squadra quadrata con buoni giocatori metterà alla prova la nostra voglia di riscatto dopo l’opaca gara di sabato scorso (sconfitta sul campo del Barbara)". (ore 15,30, Comunale ‘Montesi’ di Fano, arbitro Chiariotti di Macerata).

Le altre. Moie Vallesina-Fabriano Cerreto (14,30, Comnuale "Pierucci" di Maiolati Spontini, arbitro Fiermonti di Macerata); Osimo Stazione-Marina Calcio (15,30, Comunale "Dario Bernacchia" di Osimo, arbitro Bartomioli di Pesaro).

Domani. Gabicce Gradara-Fermignanese. Non capita certo nel momento migliore per il Gabicce Gradara la visita al Magi della capolista, la Fermignanese degli ex Celato, Vegliò e Cinotti. La squadra di Bebo Angelini, infatti, è sul fondo della classifica con tre punti, ancora alla ricerca della prima vittoria e con una infermeria affollata. Tora disponibile l’attaccante Bartolini e rientra il difensore Franca dalla squalifica. "Siamo sulle sabbie mobili – ha commentato mister Angelini – e dobbiamo assolutamente tenere la testa fuori dall’acqua, ma è anche vero che mancano 23 partite alla fine e c’è tempo per recuperare. In questo momento dobbiamo lavorare duramente per accelerare i tempi di crescita e tornare ad essere competitivi. Dobbiamo infilare una serie di risultati importanti, magari già da domani" (14,30, arbitro Pasqualini di Macerata). Biagio Nazzaro-Atletico Mondolfo Marotta (14,30, arbitro Eletto di Macerata). Unione Calcio Pergolese-Villa San Martino (15, arbitro Amir Bardi di Macerata. Valfoglia-Barbara Monserra (14,30, arbitro Paoletti di Fermo).

Amedeo Pisciolini