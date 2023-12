Promozione, le partite in programma oggi: Vismara-Marina al "Benelli», S.Orso a Chiaravalle per un match grandi firme. La Pergolese insidia il Valfoglia con bomber Casagrande

Oggi il campionato di Promozione presenta le restanti quattro partite valevoli per la quattordicesima giornata. Calcio d’inizio ore 14,30.

Biagio Nazzaro-S.Orso 1980. Locali per il riscatto dopo la battuta a vuoto di sette giorni fa e ospiti per la continuità. Un match con grandi firme e difficilmente da pronosticare. La Biagio Nazzaro lamenta le assenze di Coppari e Montagnoli, entrambi squalificati per una giornata. Arbitro Mirko Ciccioli di Fermo.

Pergolese-Valfoglia. Derby importante per la graduatoria di entrambe. La Pergolese avrà a disposizione l’attaccante Federico Casagrande cl’2004, ingaggiato dalla Vigor Senigallia. Qui si gioca alle ore 15. Arbitro Tommaso Domizi di Macerata.

Vismara 2008-Marina Calcio. Si gioca allo Stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro alle ore 14,30. Un match che il team del presidente Parlani punterà a vincere per risalire la corrente vista la posizione di classifica non certo ottimale (penultima con 10 punti). Il Marina da parte sua ha necessità di punti per rimanere in quota playoff ed eventualmente avvicinarsi ulteriormente alle prime. Il Vismara dovrà fare a meno dello squalificato Liera. Arbitro Alessandro Ulisse di Macerata.

Fabriano Cerreto-Portuali Calcio Ancona. Il Fabriano Cerreto dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Gubinelli ma ha a disposizione l’ultimo arrivato, il centrocampista ex Matelica Nicholas Rango classe 2002. Una partita che si preannuncia avvincente visto anche l’attuale stato di forma di entrambe. I Portuali di Ancona pur privi dello squalificato Sassaroli puntano a onorare la prima posizione della classifica e tenere a debita distanza gli avversari. Gara da tripla. Arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro.

Mercato. La Vadese (Prima categoria) ha ingaggiato il difensore Matteo Barzotti (classe 1997) che nella stagione in corso ha militato nel Santa Cecilia Urbania e nel passato anche con l’Urbania in Eccellenza.

am.pi.