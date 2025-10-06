Promozione. L’ex Costantini risponde a Toffano. Per la Centese è un buon pareggio

MSP

MSP: Ferrone, Dondi (27’ pt Tartarelli), Donvito, Zannoni, Dal Monte, Guidotti (19’ st Persona), Ciaccio, Aiello (42’ st Comastri S.), Cini, Tonelli, Costantini (24’ st Scarpati). A disposizione: Comastri F., Laruccia, Pasotti, Licciardo. All.: Onestini.

CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, Rimondi, Pellielo, Sassu (24’ st Marchesini), Baravelli (42’ st Fabbri), Toffano (30’ st Titone), Bonvicini, Bonacorsi (36’ st Nannini). A disposizione: Caso, Vezzani, Marini, D’Aniello, Rossi. All.: Di Ruocco.

Arbitro: Crociani di Cesena.

Reti: 5’ pt rig. Toffano (C), 9’ st Costantini (M).

Note: ammoniti: Ciaccio (M), Aiello (M), Costantini (M).

MSP-Centese 1-1: un pareggio che lascia buone sensazioni ai biancoazzurri.

La Centese torna da Monte San Pietro con un punto prezioso al termine di una gara intensa e combattuta. In un campo difficile, i ragazzi biancoazzurri hanno mostrato carattere, compattezza e grande spirito di squadra, confermando la crescita del gruppo.

Il primo tempo si è giocato su ritmi alti, con entrambe le squadre attente ma pronte a ripartire. La Centese ha gestito bene il possesso e al 30’ ha trovato il vantaggio: un netto fallo di mano in area ha portato al rigore, trasformato con freddezza da Toffano, che ha spiazzato il portiere portando i suoi sull’1-0.

Il vantaggio ha dato fiducia ai ragazzi di mister Di Ruocco, che hanno chiuso la prima frazione controllando la partita e provando anche a raddoppiare. Nella ripresa, però, la MSP è partita forte e al 7’ ha trovato il pareggio con una splendida punizione di Costantini, ex della gara, che non ha esultato per rispetto verso la Centese.

Il match è proseguito su ritmi elevati, con occasioni da una parte e dall’altra. La Centese ha difeso con ordine e ha provato a colpire in contropiede, sostenuta fino all’ultimo dai “Boys”, encomiabili nel tifo e nella passione.

Alla fine il risultato di parità è giusto: un punto che muove la classifica e conferma la solidità di una squadra che sa soffrire e reagire.