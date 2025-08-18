Promozione. Libertas Barberino Tavarnelle, al via una stagione storica
Miracolo Libertas Barberino Tavarnelle, dalla fusione alla Promozione. Con pieno merito dopo le ultime stagioni da protagonista in Prima categoria, vincendo la Coppa Toscana e perdendo solo ai rigori la finale play off regionale contro lo Jolo. "Siamo emozionati e orgogliosi di portare la società e i nostri sostenitori in Promozione - afferma il presidente Matteo Cibecchini -. Di rilevo anche il successo degli Juniores provinciali che salgono ai Regionali. Una doppietta fantastica. Ringrazio chi ci è stato vicino e in particolare i volontari e gli sponsor".
Inoltre Cibecchini precisa: "Solo 4 anni fa il Barberino Val d’Elsa e la Libertas Tavarnelle hanno deciso di fare una fusione e creare la Libertas Barberino Tavarnelle. Scelta migliore non la potevamo fare. Ora le difficoltà aumentano, ma siamo pronti e motivati per le nuove sfide da affrontare tutti insieme al ristrutturato stadio Frosali di Barberino Val d’Elsa".
Rosa giocatori. Portieri: Cianti Giulio, Pupilli Simone, Simone Tommaso (dagli Juniores). Difensori: Conti Mirco (ex Montespertoli), Ferraro Cristian, Forconi Federico (dal Valentino Mazzola), Furia Bernardo (ex San Donato Tav.), Guerri Lorenzo, Petracchi Giovanni, Sarti Niccolò, Ticci Emiliano (dalla Chiantigiana). Centrocampisti: Bianchi Federico, Iorio Francesco Pio (dagli Juniores), Marchi Tommaso (dalla Chiantigiana), Mezzetti Francesco, Pazzagli Zeno (dal San Donato Tav.), Rosati Niccolò (dagli Juniores), Vettori Lorenzo (dal San Donato Tav.). Attaccanti: Aquino Alessandro (dagli Juniores), Bellosi Cosimo, Cirillo Cesare (dal San Donato Tav.), Conforti Alessio (dalla Chiantigiana), Corti Guido, Cubillos Diego, Scotto Lavina Simone (dagli Juniores). Allenatore Stefano Lacchi.
