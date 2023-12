Promozione. L’Invictasauro prende un punto con il Saline

Pareggio e tutto ancora in ballo. La sfida del triangolare di Coppa Italia di Promozione tra Saline ed Invictasauro è terminata 1-1. Una sfida bella ed avvincente con le due formazioni che non si sono risparmiate dando vita ad un incontro intenso. Raito per i grossetani ha portato avanti i suoi dopo un quarto d’ora. Ma il Saline poi alla mezzora della ripresa ha trovato il gol del pareggio.

SALINE: Ioele, Burchianti, Franceschi, Zaccheo, Piu, Cosimi, Ciurli, Zaccariello, Doda, Pappalardo, Passalacqua. A disposizione: Frongillo, Sandroni, Guerrieri, Manetti, Ricciardi, Noccetti, Molinaro, Pascarella. All. Pascarella.

INVICTASAURO: Dal Buono, Tropi, Paccagnini, Raito, Savini, Tosoni, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Bianchi, Tavarnesi. A disposizione: Speroni, Agnelli, Greco, Maruccia, Rossetti, Galli, Angelini, Affabile. All. De Masi.

Reti: 14’ Raito, 31’st Ciurli.