Promozione. L’Invictasauro rallenta il Belvedere capolista

Il Belvedere Grosseto, che alcune settimane fa sembrava già in possesso del titolo del campionato, ora dovrà iniziare a guardarsi le spalle. Il pareggio casalingo contro l’Invictasauro nel derby cittadino ha fatto infatti accorciare le distanze dalla seconda posizione. Rossoneri sempre primi in classifica con 58 punti ok, ma l’Atletico Maremma adesso è solamente a quattro lunghezze di distanza e potrebbe rientrare in futuro, in caso di altro passo falso. Pareggio invece del Massa Valpiana sul campo della Geotermica per un buon punto, mentre l’Invictasauro col pari di ieri sogna di salvarsi.

La classifica del girone B di Promozione dopo la ventiquattresima giornata: Belvedere 58, Atletico Maremma 54, Massa Valpiana 46, Centro Storico Lebowski 42, Montelupo 39, Saline 35, Cerbaia 32, San Miniato Basso 29, Castelfiorentino United 28, Colli Marittimi 28, Atletico Piombino 26, San Miniato 23, Geotermica 22, Invictasauro 20, Ginestra Fiorentina 18, Armando Picchi 15.