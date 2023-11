Promozione: l’msp di brunetti affronta la portuense. Osteria Grande-Anzolavino senza sconti

Anche il campionato di Promozione è giunto all’undicesima giornata. Alle 14,30 di oggi scenderanno in campo tutte e otto le formazioni bolognesi che militano nel girone C. L’unico derby in programma è quello tra l’Osteria Grande (27) e l’Anzolavino (6): i padroni di casa guidati da Vito Melotti stanno vivendo un momento magico culminato con la vetta solitaria della classifica mentre gli ospiti di Eugenio Lanfranchi sono ultimi a pari-merito col Fossolo e dunque affamatissimi di punti salvezza. In quarta posizione è invece l’Atletico Castenaso (21) di Gianni Mazzoni, atteso dal fondamentale match casalingo contro la terza forza del campionato Solarolo (24). Voglia di continuità anche per il Felsina (16) di Alessandro Ansaloni che, reduce dalla pirotecnica vittoria per 4-3 nel derby con il Fossolo, ospiterà il Casumaro (10). L’Msp (11) di Giuseppe Brunetti affronterà la Portuense (12) tra le mura amiche mentre lo Junior Corticella (9) di Fabrice Cavina farà visita al Mesola (26). Match casalinghi, infine, per Trebbo (8) e Fossolo (6), impegnati contro Consandolo (16) e Comacchiese (17).

