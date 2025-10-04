Promozione. Lo Jolo cerca il riscatto nella tana del Luco

"L’obiettivo della gara di domenica? Vincere". E’ telegrafico Leonardo Pomponio, direttore sportivo dello Jolo, nell’indicare il bersaglio da centrare in vista della sfida in trasferta di domani pomeriggio contro il Luco, valida per la quarta giornata del campionato di Promozione 2025/26. E non perché i mugellani non siano una squadra forte (anzi) ma perché il match che prenderà il via alle 15,30 è una delle "sliding doors" più classiche: una vittoria conquistata a Borgo San Lorenzo, sul campo di una formazione competitiva ma che ha iniziato male il primo cammino (portando a casa un punto in tre partite) darebbe una spinta ulteriore al morale degli uomini di coach Luigi Ambrosio, che dopo un successo, un pari ed una sconfitta sono a quota 4 punti nella classifica del girone A. A dirigere l’incontro di domani sarà l’arbitro Gregorio Maria Manduzio della sezione di Livorno, coadiuvato da Alessia Lisi di Empoli e Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli.

Ferroni e compagni devono inoltre dimostrare di aver fatto tesoro della lezione impartita loro malgrado dal Pietrasanta con la sconfitta di domenica scorsa al Fantaccini: senza il primo gol subìto sostanzialmente a causa di un’ingenuità (che ha poi costretto gli uomini di Ambrosio a scoprirsi alla ricerca del pari contro una formazione esperta e capace di colpire in contropiede) staremmo forse parlando di una partita con un epilogo diverso. Ambrosio può tuttavia vedere il bicchiere mezzo pieno sin qui, anche considerando che si tratta di una squadra dall’età media relativamente bassa e che è stata rinnovata in più reparti rispetto alla scorsa "storica" annata. L’impressione è che restino ancora aspetti da sistemare, ma che la strada intrapresa sia quella giusta. C’è poi un motivo ulteriore per tornare al Fantaccini con l’intera posta in palio: domenica sera, a partire dalle 19,30, la società presenterà le varie formazioni che stanno prendendo parte ai campionati, dalla prima squadra alle giovanili. Sarà una serata di festa, per fare insieme il punto sulle prime uscite e per pianificare il futuro.

Giovanni Fiorentino