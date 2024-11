Promozione. Lo Spiv in cerca di continuità. Frugesport-Classe, che derby

Si giocano domani, alle 14.30, le gare della quindicesima giornata del campionato di Promozione. Archiviato il ko esterno contro la Stella Rimini (1-5) e tornato al successo in extremis contro il Bellariva (rigore di Pasolini al 90’), il Cervia United – risalito al 7° posto a quota 21, a -5 dalla zona playoff – ha ora la possibilità di uscire definitivamente dal tunnel, rendendo visita al Forlimpopoli che arranca al 14° posto in piena zona playout con 12 punti. Proprio dalle reti di Pasolini (6 di cui 2 su rigore) passano le velleità offensive dei gialloblù. Occhio però agli artusiani che, dopo aver pareggiato lo scontro diretto con lo Sparta Castel Bolognese, domenica scorsa ha fatto bottino pieno a Villa Verucchio. Fra le squadre che si propongono per la lotta al vertice c’è anche il Classe che, appaiato al Cervia United, è di scena a Fruges in un derby che mette di fronte squadre con ambizioni diverse. Quella di mister Polidori viene dallo 0-0 casalingo contro il Diegaro. I padroni di casa della Frugesport sono invece al penultimo posto, in zona retrocessione con 6 punti, a -5 dalla zona playout. Dopo il successo sul San Pietro in Vincoli, è arrivato il ko di domenica scorsa a Civitella che ha riazzerato tutto. Il problema dell’undici di mister Niccolini resta comunque quello della fase difensiva (35 reti incassate, peggio difesa).

Alla ricerca della continuità c’è invece il San Pietro in Vincoli che, decimo in classifica a quota 17, dopo un buon momento (4 vittorie e un pareggio) è ora reduce da 2 sconfitte consecutive, senza peraltro gol all’attivo, incassate contro Fruges e Bakia Cesenatico. La sfida di domani a Riccione, sul campo della quarta in classifica e annunciata in grande spolvero, è sulla carta in salita. In coda, diventa delicato il match che attende lo Sparta Castel Bolognese al ‘Capanni’ di Savignano sul Rubicone. I castellani, che in classifica hanno 11 punti, sono scivolati al 15° posto, in zona playout, con sole 3 lunghezze di margine sulla zona retrocessione e con 4 punti di ritardo dalla zona salvezza. Ma il clamoroso 5-1 con cui, domenica scorsa, hanno liquidato la Stella Rimini, ha permesso di tornare in fiducia. Le altre: Civitella-Edelweiss (oggi alle 15); Bakia Cesenatico-Fratta Terme, Bellariva-Misano, Diegaro-Verucchio, Stella Rimini-Santarcangelo (foto: Mainetti dello Sparta Castel Bolognese).