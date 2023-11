Promozione: l’osteria grande di melotti sfida l’Atletico Castenaso. Il Felsina mette le mani sul derby: battuto lo Junior Corticella

Si è aperta ieri pomeriggio con l’atteso derby tra lo Junior Corticella di Fabrice Cavina e il Felsina di Alessandro Ansaloni la quattordicesima giornata del girone C di Promozione. A spuntarla, con il punteggio di 4-2, sono stati gli ospiti. Il turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. La capolista Osteria Grande è attesa da una sfida tutt’altro che semplice: il team di Vito Melotti affronterà infatti tra le mura amiche l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni, quinta della classe in lieve flessione dal punto di vista dei risultati, ma assolutamente da non sottovalutare. In ripresa è invece l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi che, indicato da molti come possibile cenerentola del girone, è stato capace di raccogliere quattro punti nelle ultime due: il team di Anzola se la vedrà tra le mura amiche con la più quotata Comacchiese. Le altre tre bolognesi che militano in questo raggruppamento sono attese da sfide esterne: l’Msp di Giuseppe Brunetti farà visita alla terza forza del campionato Solarolo, il Trebbo di Alessandro Valtorta sfiderà la Portuense mentre il Fossolo di Leopoldo Santaniello se la vedrà con lo Sparta.

n.b.