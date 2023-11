Promozione. L’Osteria Grande vola e non fa sconti

Continua la marcia praticamente perfetta della capolista del girone C di Promozione Osteria Grande.

La band di Vito Melotti si è infatti aggiudicata con il roboante punteggio di 5-1 il derby bolognese andato in scena sul campo dell’Msp. Una partita in pratica mai in discussione. Grazie a questo successo, e al concomitante pareggio a reti bianche della principale antagonista Mesola contro il Consandolo, i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice sono ora tre. Nell’altro derby di giornata, l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni non è riuscito ad andare oltre l’1-1 interno contro l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi.

Restando nella parte sinistra della classifica del campionato di Promozione, il Felsina ha inanellato il terzo pareggio consecutivo: la band di Alessandro Ansaloni ha infatti impattato 1-1, tra le mura amiche, contro il Fontanelice. Netta sconfitta esterna, invece, per lo Junior Corticella di Fabrice Cavina che, reduce da un ottimo momento di forma dal punto di vista dei risultati nonostante sia una neo-promossa, è caduto 3-0 sul difficile terreno di gioco della Valsanterno.

Continua, infine, il momento nero di Trebbo e Fossolo: i primi, guidati da Alessandro Valtorta, sono stati sconfitti con il punteggio di 3-2 in casa dal più quotato Solarolo mentre la band di Leopoldo Santaniello è caduta con lo stesso punteggio, tra le mura amiche, contro il Casumaro.

Nicola Baldini