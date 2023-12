Promozione. L’Osteria in volo con il gol di Serra

Un gol di Serra alla mezzora della ripresa ha permesso all’Osteria Grande di Vito Melotti di battere la rivale Mesola e di allungare così in vetta alla classifica del girone C di Promozione. A questo punto i punti di vantaggio su Solarolo e Mesola sono rispettivamente 7 e 11. E pensare che la seconda Solarolo ha tribolato, e non poco, per avere la meglio del Felsina di Riccardo Regno, portatosi in vantaggio, poi sconfitto 2-1. Vittoria scacciacrisi per l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni contro il Placci Bubano mentre l’Msp di Giuseppe Brunetti si è aggiudicato per 3-1 il derby contro il Trebbo di Alessandro Valtorta. Pareggio interno per lo Junior Corticella di Fabrice Cavina contro lo Sparta mentre il Fossolo di Leopoldo Santaniello, sempre più ultimo, è stato sconfitto 2-1 a Consandolo.