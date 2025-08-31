Promozione. L’Ostra parte forte e la Pergolese va ko

3

PERGOLESE

1

: Piergiovanni, Tranquilli (19’at Verdenelli), Bachetti, Marzano (39’st Conti), Omenetti, Castignani, Bodje (8’st Rossetti), Bonvini, Calcina, Zupo (19’st Olivi), Curzi (27’st Brugiatelli). All. De Filippi

PERGOLESE: Masci, Lattanzi E., Luciani, Gaia (39’st Bonafede), Rebiscini, Savelli, Salciccia (19’st Morsucci), Lasku (33’st Venturi), Fraternali (27’st Barattini) Giudici, Lattanzi F (33’st Gianlorenzi). All. Rossi

Arbitro: Liso di Ancona

Reti: 6’st Zupo (O), 14’ st Marzano (O), 15’ st Bonvini (O), 17’ st Giudici (P)

Corre veloce l’Ostra che batte a domicilio la Pergolese nei sedicesimi di andata di Coppa Italia.

Ottimo esordio casalingo dunque per i ragazzi di mister De Filippi. Primo tempo decisamente equilibrato, la miglior occasione della prima frazione capita a Marzano che centra la traversa con un tiro da ben 35 metri.

Succede tutto nei primi minuti del secondo tempo, precisamente a 5 minuti dall’inizio della ripresa. Calcina viene atterrato in area, per l’arbitro ci sono gli estremi per il rigore: dal dischetto si presenta Zupo che rompe l’equilibrio e porta avanti gli ostrensi.

Neppure 10 minuti più tardi si materializza il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bonvini pesca Marzano che trova lo spazio per deviare in rete. La Pergolese è in confusione ed accusa il colpo: un minuto più tardi Bonvini si trasforma da assist man a goleador piazzando di testa il 3-0.

Gli ospiti si ricompongono e trovano l’occasione giusta per riaprire la contesa. Il direttore di gara assegna un altro rigore, stavolta in favore della Pergolese: dagli 11 metri Giudici è glaciale e batte Piergiovanni. Negli ultimi minuti i ragazzi di Rossi cercano l’occasione giusta per riaprire definitivamente la contesa, ma l’Ostra è attento e chiude bene tutti gli spazi.

Ottimo debutto casalingo per i ragazzi di mister De Filippi che ora dovranno tuffarsi in un campionato difficile, ma stimolante.

Nicolò Scocchera