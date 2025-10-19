Promozione: l’ottava giornata vede anche il valsetta fare visita al masi torello. Colpo Granamica: 2-0 all’Atletico Castenaso. Casumaro-Faro, che sfida

Ha regalato un risultato a sorpresa l’unico anticipo del girone C di Promozione andato in scena ieri pomeriggio: al ‘Soverini’ di Minerbio, il Granamica, che prima di questa partita era fermo a quota zero punti in classifica, è stato infatti capace di regolare 2-0 il più quotato Atletico Castenaso. La strada verso la salvezza del giovanissimo team di Minerbio resta lunga e tortuosa, ma, dopo sette sconfitte in altrettante partite, è arrivata la tanto attesa scintilla.

Oggi, alle 15,30, si giocheranno le altre sette sfide di questa ottava giornata (che prevede il riposo della Centese). Il big match sarà senza dubbio quello che, in terra ferrarese, vedrà sfidarsi la sorpresa Casumaro e la seconda forza del campionato Faro Gaggio. La capolista Valsanterno, che ha un punto di vantaggio sulla compagine gaggese, ospiterà la Dozzese mentre la terza della classe Valsetta Lagaro farà visita al Masi Torello Voghiera. Il Petroniano sarà di scena sul terreno di gioco dello Sparta Castelbolognese mentre le altre tre bolognesi che militano in questa categoria sono attese da sfide casalinghe: il Bentivoglio ospiterà i X Martiri, il Felsina se la vedrà col Gallo mentre l’Msp affronterà la Virtus Castelfranco.

