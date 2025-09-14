Promozione. Luco-Cubino, show all’esordio. Resco-Sinalunghese vale di già
Inizia oggi il campionato oggi alle 15,30.
Girone A
Luco-Cubino (arbitro: Finoia di Firenze). Primo match clou con la squadra di casa priva di Caprio, mentre gli ospiti sono al completo. Fortis Juventus-Pietrasanta (Mauro di Pistoia). Sull’impianto di Ronta attuale casa della Fortis, la squadra di Ridolfi ospita un Pietrasanta da non sottovalutare. Le altre gare: Ponte Buggianese-Settimello (De Vincenti di Carrara), San Piero a Sieve-Montignoso (Paolini di Arezzo), S. Marco Avenza-Firenze Ovest (Manduzio di Livorno).
Girone B
Cerbaia-Orbetello (Sow di Pistoia). Al ’Nesi’ di Tavarnuzze dove il Cerbaia giocherà tutte le gare interne, per Cei & C c’è subito un match clou da non sottovalutare. Le altre gare: Ginestra F.na-Colli Marittimi (Magrini di Pistoia); Saline-Barberino Tavarnelle (Agabiti di Livorno). Sancascianese-San Miniato Basso (Farina di Arezzo). La gara si gioca alle 20.
Girone C
Resco Reggello-Sinalunghese (Como di Arezzo). Per questo primo big-match la neopromossa Reggello del tecnico Mori, col recupero dell’attaccante Focardi vuole brindare subito all’esordio. Le altre gare del girone: Viciomaggio-Settignanese (Di Galante di Pontedera); Dicomano-Alberoro (Castrignanò di Pontedera); Fiesole-Cortona Camucia (Cipullo di Siena); Montagnano-C.S. Lebowski (Nafra sez. Valdarno); Nuova Foiano-Audax Rufina (Venuti sez. Valdarno); Pontassieve-Pienza (Cinotti di Empoli).
G. Pul.
