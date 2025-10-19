Promozione. Lunano, la fuga è cominciata. Castelfrettese bloccata sul pari

La capolista Lunano conquista la sesta vittoria e allunga in classifica, visto che la Castelfrettese non va oltre il pareggio casalingo.

Oggi la Castelfrettese potrebbe perdere anche la seconda posizione in classifica, considerato che l’Alma Fano, che ospita il San Costanzo Marottese, insegue a due punti.

Sempre oggi Vigor Castelfidardo di scena sul campo del Tavullia Valfoglia, a caccia della prima vittoria esterna. Promozione (girone A), settima giornata (ore 15:30). Oggi: Alma Fano-San Costanzo Marottese, Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo.

Ieri: Castelfrettese-Gabicce Gradara 0-0, Moie Vallesina-Portuali Ancona 1-1, Nuova Real Metauro-Vismara 1-0, Ostra-Biagio Nazzaro Chiaravalle 1-2, Lunano-Montemarcianese 2-1, Villa San Martino-Pergolese 2-0.

Classifica: Lunano 19; Castelfrettese 15; Nuova Real Metauro 14; Alma Fano 13; Villa S.Martino e Vismara 10; Ostra, Gabicce Gradara, Biagio Nazzaro Chiaravalle e Montemarcianese 8; Portuali Ancona, Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 7; San Costanzo Marottese 6; Tavullia Valfoglia 4; Pergolese 2.

Prossimo turno (25-26/10/25): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Nuova Real Metauro, Montemarcianese-Alma Fano, Pergolese-Castelfrettese, Portuali Ancona-Villa San Martino, San Costanzo Marottese-Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo-Lunano, Vismara-Ostra.