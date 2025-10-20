Promozione. L’uragano Remedi si abbatte sul Casalguidi. I canarini adesso sono ultimi e in crisi nera

4

: Gega, Da Prato, Della Pina, Granaiola (30’ st Fioretti) Bartoli, Laucci (40’ st Coselli) Szabo, Aquilante, Ceciarini (10’ st Isola) Sacchelli (35’ st Attinasi) Remedi (30’ st Mancini). A disp. Benassi, Moriconi, Fattorini, Sessa. All. Tocchini

CASALGUIDI: Carli, Bonaiuti, Rossi (30’ st Filoni) Ghimenti, Borselli, Bonfanti Al., Capecchi, Bonfanti An., Paccagnini (15’ st Rizzi) Dani, Ceccarelli (40’ st Boccini). A disp. Merci, Diddi, Malusci, Puccianti. All. Paolacci.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 7’ Remedi, 42’ Szabo, 21’ st e 30’ st Remedi.

Il Pietrasanta partiva con i favori del pronostico, alla luce del rendimento sin qui evidenziato e delle ambizioni di vertice. Ed il pronostico è stato rispettato: il Casalguidi ha provato a fare il possibile, ma i versiliani hanno sfruttato al massimo il fattore-campo imponendosi ieri per 4-0. Due gol per tempo sono bastati ai padroni di casa per regolare gli uomini di mister Ivan Paolacci, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Promozione. I canarinirestano quindicesimi in classifica nel girone A con 2 punti: per risalire la china, sarà fondamentale ricominciare a far punti al più presto. Ricominciando dalla prossima gara, che vedrà Ceccarelli e compagni ricevere la capolista Lampo Meridien guidata dall’ex Marco Benesperi.

G. F.