Promozione. Luzzara: è Marco Iotti il nuovo tecnico

Il Luzzara ha stretto ufficialmente la mano a Marco Iotti: sarà suo il compito di risollevare le sorti del club della Bassa. Iotti sostituisce l’esonerato Simone Silvestri: fatali per l’ormai ex mister del Luzzara le ultime sette gare senza vittorie, che hanno portato in dote ai rossoblù il terzultimo posto momentaneo nel girone A di Promozione con con 17 punti. Mister Iotti è proprio di Luzzara, e ritorna in pista dopo un quadriennio trionfale al Boretto, guidato dalla Prima categoria all’Eccellenza, un risultato storico. Per lui esperienze anche a Reggiolo e Guastalla, restando al territorio reggiano. Iotti esordirà alla guida del Luzzara domenica, nel turno numero 17, l’ultimo del girone d’andata e l’ultimo del 2023 (poi si ripartirà col girone di ritorno domenica 7 gennaio). L’avversario tra tre giorni sarà l’ostico Carignano, che con 23 punti è in piena corsa per un piazzamento nei playoff. Si giocherà a Luzzara: l’obiettivo è un esordio vincente, per tre punti che mancano ormai dal lontano 29 ottobre (3-0 nel derby con la Sammartinese).