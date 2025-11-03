Promozione. Luzzara riacciuffa il derby al fotofinish

BORETTO1LUZZARA1

BORETTO: Cavallini, Flisi, Callegari, Mantovani (30’ st Spina), Parmiggiani R., Rocchi, Nunziata (dal 30’ st Maglione), Calabretti, Parmiggiani N., Calliku, Ennamli (38’ st Cabassi). A disp. Alfieri, Marcheselli A., Marcheselli L., Aguzzoli, Martino, Marku. All. Melotti.

LUZZARA: Terenzio, Camara, Oliverio, Galeotti, Ouahero, Aldrovandi, Ranieri (38’ st Terzi), Saccani (22’ st Martinez), Saviola (42’ st Gozzi), Tinterri, El Adnani (38’ st Asinari). A disp. Lodi Rizzini, Morresi, Michelini, Veneri, Migliaro. All. Iotti.

Reti: 9’ st Callegari, 47’ st Tinterri.

Note: espulso Camara al 45’ st per doppio giallo. Ammoniti Callegari, Nunziata; Oliverio, Ouahero e Aldrovandi.

Il Luzzara si conferma specialista della Zona Cesarini impattando al 92’ a Boretto. In un derby ricco di ex, i locali trovano l’1-0 al 54’ sugli sviluppi di una punizione di Ennamli: la difesa rinvia e Callegari da fuori insacca. Al 70’ Nicolò Parmiggiani, cui era stato annullato un gol per dubbio fuorigioco, fallisce il 2-0, poi nel finale succede di tutto: il Luzzara resta in 10 per l’espulsione di Camara, ma al 2’ di recupero è Tinterri a fare 1-1 con un eurogol.