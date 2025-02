Promozione. Maggi-Sodini-Laucci. I diversi volti del gol

Le vie del gol sono infinite... a qualsiasi latitudine del pallone. E così capita che in Promozione ci sia un Forte dei Marmi che sta trovando tantissima continuità realizzativa nei suoi giovani attaccanti di belle speranze Alessandro Maggi (classe 2002) e Nicola Sodini (2003) mentre il Pietrasanta si ritrova piacevolmente in casa un goleador inedito che risponde al nome del difensore mancino Giacomo Laucci, a segno da due domeniche di fila in cui si è riscoperto bomber risolutivo in area avversaria.

Qui Pietrasanta. Ha rischiato seriamente di veder sfumare altri 2 punti nella rincorsa al primato ma poi ha vinto allo scadere il Pietrasanta nel match casalingo col Casalguidi. E deve ringraziare il suo difensore Laucci, uno che era finito fuori dalla formazione titolare per buona parte di questa stagione visto che nelle scelte di ’Beppe’ Della Bona era scivolato indietro rispetto a Terigi (infortunato da due settimane), Da Prato e Laurini in un reparto che, quando schierato a 3 e quando a 4, prevede(va) poi spesso l’impiego della quota under (quasi sempre il 2005 Bartoli) e a volte di capitan Samuele Ceciarini abbassato da mediano a centrale nei 3 e di Della Pina terzino sinistro. Laucci però ultimamente si è ripreso il posto che nella scorsa annata era suo di frequente. E ora segna pure: dopo la San Marco ha purgato il Casalguidi, risultando di nuovo il migliore in campo.

Il Pietrasanta, che aveva sbloccato il match con Alessandro Remedi, resta così a -3 dalla vetta (che ora vede la Cerretese prima da sola) avendo agganciato al secondo posto il San Giuliano sconfitto a Pontremoli dal rigore del versiliese Mengali...che ha fatto un bel regalo alla sua ex squadra.

Qui Forte. Si insedia al quarto posto solitario la squadra allenata davvero molto bene dall’emergente Luca Cagnoni. Gli squali sono al 3° successo di fila senza prender gol. E si godono il capocannoniere Maggi (che ha fatto 13!) e ’Nick’ Sodini (per lui 5 gol solo nelle ultime 7 gare).

Simone Ferro