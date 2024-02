Promozione Magra Azzurri si prende tre punti d’oro

Il Cadimare ha sprecato una grande occasione per riaprire il discorso salvezza del campionato di Promozione. Contro il fanalino di coda Rapallo Ruentes infatti i cadamoti hanno perso 1-0 (gol di Toscano) consentendo così ai ruentini di accorciare le distanze, pur rimanendo sempre all’ultimo posto, ma soprattutto confermare il dato significativo della determinazione con la quale la squadra sta affrontando il girone di ritorno. Un gruppo che a dicembre sembrava già condannato alla retrocessione e che invece ha improvvisamente riaperto i giochi. Anche perchè le contendenti alla zona salvezza continuano ad andare piano e non soltanto il Cadimare. Anche la Tarros Sarzanese infatti deve iniziare a fare i conti perchè il margine dai playout è sempre sul filo. I rossoneri di certo non potevano fare di più contro la reginetta del torneo Bogliasco che si è imposta al ’Luperi’ per 3-1 grazie alla doppietta di Pintus e il guizzo di Cappelletti. Per la formazione sarzanese a segno Tivegna. Giornata storta anche per il Levanto superato in casa dalla Caperanese per 2-0 (gol di Mosto e Linate). Una vittoria, su un campo comunque difficile, che per la Caperanese significa rimanere nella scia della capolista Bogliasco e sempre spalla a spalla con il Psm Rapallo, vincitore sul Don Bosco Spezia ora scavalcato in graduatoria dal Molassana che ha avuto la meglio del Beverino. Il Magra Azzurri è tornato alla vittoria esterna sul campo della Sampierdarenese e ringrazia Salamina per il gran gol che ha regalato alla formazione di Giovanni Putti tre preziosissimi punti. Dopo le occasioni di William e Tommaso Giannini è arrivato il gol di Salamina in apertura di ripresa. Stop esterno del Canaletto battuto 1 -0 dal San Desiderio. Successo infine 2-1 del Vallescrivia sul Little Club James che resta in zona playout e rende così meno preoccupanti i ko di Tarros e Cadimare.

m.m.