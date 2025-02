Promozione. Magrini presenta le dimissioni. Lampo Meridien a Bartolozzi

Federico Magrini non è più l’allenatore del Lampo Meridien. Dopo due sconfitte consecutive, la prima con il Real Cerretese e la seconda, domenica scorsa contro la Lunigina Pontremolese, è arrivata la separazione per effetto delle dimissioni presentate dal tecnico. La situazione di classifica si era fatta comunque pesante per la formazione azzurra. Pochi punti la distanziano dalla zona play out. All’inizio della stagione la società aveva lavorato per allestire una formazione competitiva, che potesse, come obiettivo minimo, raggiungere almeno i play off. Ma così non è stato.

Dopo ventidue giornate di campionato il lampo Meridien ha appena 24 punti, che sono il risultato di sei vittorie e sei pareggi. Pesano negativamente le dieci sconfitte subite, diverse delle quali maturate nella ripresa e nei minuti finali. Il tecnico Magrini, consapevole di non essere stato capace di ottenere i risultati che la società richiedeva, ha deciso di farsi da parte. Occorre dire che per il Lampo Meridien è stata un’annata sfortunata, dove ha registrato diversi infortuni. Ci sono state anche tante espulsioni, un segnale un certo nervosismo per i risultati sportivi che non arrivano.

Da martedì, giorno di ripresa degli allenamenti, il gruppo squadra viene guidato da Marco Bartolozzi e dal suo secondo Enrico Paganelli. "Domenica nella trasferta di Marginone, una decisiva e molto importante ai fini della classifica, sulla panchina siederà mister Bartolozzi, mMa non è detto – ha dichiarato Elio Rinaldi, uno dei principali dirigenti della società dl Lampo Meridien – che questa sia una decisione definitiva. La società sta valutando possibili altre ipotesi su nomi di nuovi allenatori, che portino la squadra fino alla fine del campionato, centrando chiaramente l’obiettivo diretto della salvezza. Decisione che comunque sarà presa dalla società. lunedì prossimo. Insieme faremo diverse analisi e valutazione del caso e poi decideremo". Non è da escludere comunque anche la conferma Bartolozzi con funzione traghettatore fino alla fine del campionato.

Massimo Mancini