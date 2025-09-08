Promozione. ’Manita’ del Casumaro sul campo del Granamica. Gli uomini di Rambaldi trovano il gol con facilità

Granamica1Casumaro5

GRANAMICA: Bonora, De Luca (40’ st Lai), Vandelli, Favaro (14’ st Cavina), Zaccarelli, Curiale, Pizzirani, Tiengo (22’ st Grosso), Cappelletti, Orsini (8’ st Sharaf), Lontani (34’ st Ciampa). A disposizione: Roda, Vignudelli, Martinelli, Capozzi. All.: Tugnoli.

CASUMARO: Saccenti, Vinci, Bellodi (22’ st Pansini), Benini, Farina, D’Elia (27’ st Lodi), Barbieri (38’ st Cavicchi), Catozzo, Daniel (32’ st Correggiari), Pressato (1’ st Chinappi), Govoni. A disposizione: Pancaldi, Ceneri, Bergami, Pascuccio. All.: Rambaldi.

Arbitro: Zoffoli di Cesena.

Reti: 10’ pt Benini (C), 29’ pt Cappelletti (G), 33’ pt Govoni (C), 43’ pt Govoni (C), 13’ st Vinci (C), 49’ st Chinappi (C).

Note: ammoniti: Bonora (G), Pizzirani (G), Cappelletti (G), Grosso (G), D’Elia (C), Barbieri (C).

IMPORTANTE VITTORIA in trasferta per il Casumaro, che passa per il netto risultato di 1-5. Nelle prime fasi del match parte forte il Casumaro, con un giro palla che apre varchi nelle linee avversarie. Al minuto 10 arriva la rete che sblocca il match per gli ospiti, con Barbieri che mette in mezzo e trova la deviazione vincente di Benini valida per lo 0-1. Dopo lo svantaggio arriva la reazione dei padroni di casa, che crescono con il passare dei minuti. Alla mezz’ora arriva il pareggio del Granamica, con la bella rete del numero 9 Cappelletti che riceve, si libera del marcatore e scarica in porta l’1-1. Neanche il tempo di esultare e torna davanti il Casumaro, con il numero 11 Govoni che si mette in proprio e chiude con la palla in rete una bella azione personale. Passano 10 minuti e prende il largo il Casumaro, ancora con Govoni, che insacca alle spalle di Bonora la doppietta personale valida per l’1-3. Per la prima frazione è tutto. Nella ripresa rientra bene ancora il Casumaro, che dopo 13 minuti cala il poker: su una palla inattiva il difensore Vinci si muove bene all’interno dell’area, si libera del difensore e incorna in rete. Nel finale prova a riaprire il match il Granamica, che alza il baricentro e lascia diversi spazi agli ospiti in ripartenza. Nel recupero arriva infine la rete del definitivo 1-5 per gli ospiti, siglata dal subentrato Chinappi, che chiude i conti.