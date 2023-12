Promozione. ’Manita’ del Pienza. Per il Torrita gara da dimenticare

PIENZA

5

TORRITA

1

PIENZA: Pelliccione, Marzocchi, Da Frassini, Palla, Guerra, Bianciardi, Esposito, Camillucci, Magnanensi, Veliz, Cossa. A disposizione: Biagiotti, Barbieri, Ciolfi, Metolli, Pinzuti, Rinaldi, Severini, Scaccia, Valenzi. Allenatore: Pacini.

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele, Pazzaglia, Frijio, Redi, Persiani, Pigazzini, Sacco, Danieli, Goracci. A disposizione: Refi, Bartoli, Balliu, Sinipoli, Sadiki, Mancini, Conteh, Bianconi, Leti. Allenatore: Caporali.

Arbitro: Giovenali di Arezzo.

Marcatori: 21’ Redi, 50’ e 61’ Veliz, 71’ Scaccia, 76’ Magnanensi, 85’ Scaccia.

PIENZA - Troppo severo il verdetto a carico del Torrita. Anche se il Pienza ha il merito di mettere in campo nella ripresa tutta la propria energia per aggiudicarsi il successo in un derby assai sentito, come testimoniato dalla buona presenza di pubblico. Il Torrita del primo tempo segna con Redi e crea altre occasioni. Nella ripresa lo scenario cambia a favore dei locali, grazie alle doppiette di Veliz e del neo entrato Scaccia, oltre al centro di Magnanensi.