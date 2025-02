Promozione. Marginone con il Lampo Meridien in casa. Tommei: "Sarà una partita decisiva»

Seconda sfida casalinga consecutiva per il Marginone che oggi al "Tei" ospita, alle 15, il Lampo Meridien. Una gara molto difficile che vedrà di fronte due squadre che stanno cerando di risalire la classifica. Il Marginone ha bisogno di punti pesanti per provare ad uscire al quanto prima dalla posizione play-out. I ragazzi di Tommei si trovano al tredicesimo posto con 19 punti, a sole tre lunghezze di distacco dalla quintultima Casalguidi Il Lampo, invece è in una posizione tutto sommato più tranquilla al decimo pisto con 24 punti, con due lunghezze di vantaggio dalla zona calda.

"Ancora una volta – ha commentato Igor Tommei – sarà una gara decisiva ed importante. Dovremo fare i conti con gli infortunati Rotunno e Del Magro, uscito anzitempo sabato scorso dallo scontro diretto contro il Valdinievole Montecatini e allo squalificato Venturini, anche lui, però, con qualche problema fisico. Rimane in forse anche il portiere Morini, che spero di recuperare. E’ un momento difficile, ma cercheremo tutti insieme di uscirne".

"Cercheremo di affrontare questo appuntamento – chiude il trainer – nel migliore dei modi, anche se a dire il vero questa settimana non siamo riusciti ad allenarci come avremo voluto. Ma sono certo che i ragazzi daranno come sempre il massimo. Ritornare sul mercato? E’ difficile in questo momento trovare uno svincolato o un giocatore non ancora tesserato. Ma sono certo che con l’impegno di tutti riusciremo a risalire la classifica".

Al. Lomb.