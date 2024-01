Promozione MarottaMondolfo d’assalto. Fermignanese con il Valfoglia per volare

In Promozione per gli anticipi della seconda giornata del girone di ritorno oggi scendono in campo (ore 14,30) tutte le otto provinciali.

Atletico MondolfoMarotta-S.Orso. "Gara complicata – dice il ds dell’Atletico Paolo Pretelli – il S’Orso naviga in alto con merito e dopo due sconfitte vorrà rifarsi. Fuori casa raccoglie più punti. Noi non vinciamo in casa da settembre con la Pergolese e ci teniamo. Tutti i giocatori sono disponibili". "Dopo la buona prestazione contro il Fabriano – commenta Fulgini mister del S.Orso – dove non abbiamo raccolto quanto meritavamo, affrontiamo un Mondolfo carico dopo la vittoria con Osimo Stazione". Arbitro Marco Fiermonte di Macerata.

Moie Vallesina-Gabicce Gradara. Trasferta difficile alla quale la squadra di mister Angelini si presenta senza il portiere titolare Lorenzo Cappuccini: stagione finita per l’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro di domenica scorsa, l’ennesima tegola di una stagione jellata. In compenso Bartolini, che è entrato nella ripresa nell’ultimo match, e Tombari sono recuperati mentre mancheranno Costantini (squalificato), Morini e Franca (infortunati). Disponibile anche Domini. "Il Gabicce Gradara non può sbagliare nulla – sottolinea mister Angelini – dobbiamo fare punti per toglierci da questa situazione complicata che temo ci farò stare sulle spine ancora a lungo". Comunque l’attuale Gabicce ora ha una identità precisa e sta facendo bene. Arbitro Federico Monterubbiano di Fermo.

Fermignanese-Valfoglia. L’allenatore della Fermignanese Samuele Fini dice: " Dopo la pausa dove abbiamo lavorato bene e cercato di amalgamare il gruppo con i nuovi, siamo partiti con una buona prestazione a Marina. Ci sarà molto da lavorare, però questa è una partita importante che arriva al momento giusto e ci dà la possibilità di misurare la nostra maturità, i progressi e i lati da migliorare. Conosciamo le responsabilità che abbiamo con i nuovi arrivi di dicembre e le aspettative del presidente e di tutto il gruppo dirigenziale, che si sta adoperando al massimo e fa tanti sacrifici. Faremo di tutto per non deluderli". Arbitro Alessandro Ulisse di Macerata.

Villa San Martino-Marina. "Affrontiamo un avversario di primo livello – dice il diesse dei pesaresi Luca Bocci – non possiamo sbagliare: i nostri numeri in casa, anche se non possiamo contare sul nostro campo, non sono buoni e la salvezza deve passare da lì. Vista la prestazione con i Portuali, siamo fiduciosi". Si gioca al Comunale di Muraglia. Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Vismara-Portuali Calcio Ancona. Al ‘Tonino Benelli’ match tra ultima e prima. Il team del presidente Parlani non parte battuto e servirà determinazione. "Speriamo di far bene" è il commento di Parlani. Arbitro Luca Ricciarini di Pesaro.

Castelfrettese-Unione Calcio Pergolese. I padroni di casa vengono dalla sconfitta sul campo del Valfoglia ma anche la Pergolese è vogliosa di riscatto dopo lo scivolone interno contro il Moie Vallesina. Gara da tripla. Arbitro Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Le gare di domani. Sempre alle ore 14,30 si giocano i restanti due incontri: Biagio Nazzaro- Osimo Stazione e Fabriano cerreto- Barbara Monserra.

Amedeo Pisciolini