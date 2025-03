Promozione. Masi beffato nel recupero. Un punto col Corticella

masi torello

1

junior corticella

1

MASI T. VOGHIERA: Broccoli, Chiossi, Tosse, Cattin, Fiore, Mazzoni (65’ Nannini), Parmeggiani, Quarella E., Toffano (92’ Boschini), Maione, Maistrello (75’ Nardini). All. Cappellari.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Vespignani, Venturi (86’ Di Marcello), Franchini, Lambertini (62’ Soffritti), Querzoli (46’ Grassi), Bonini (80’ Ceesay), Caputo (62’ Natale), Guerra, Cinti, Baravelli. All. Borghi.

Arbitro: Monaco da Bologna.

Reti: 12’ Maione, 96’ Vespignani.

Note: ammoniti Querzoli, Maione, Caputo, Cattin. Espulsi Franchini, Fiore e Baravelli.

Tanta era la posta in palio nella sfida salvezza tra Masi Torello Voghiera e Junior Corticella, e alto è stato il nervosismo che accompagnato il secondo tempo della gara. Lo testimoniano i cartellini rossi sventolati dal direttore di gara che, oltre a Franchini, Fiore e Baravelli, ha punito anche le proteste della panchina bolognese con tre espulsioni (due giocatori e un componente dello staff). Questi sono stati alcuni degli episodi che hanno caratterizzato il match di ieri, in cui i padroni di casa hanno visto sfumare la vittoria negli ultimi scampoli del recupero, dopo aver condotto gran parte della partita. Per l’undici di Cristiano Cappellari, infatti, la partita si era messa subito sui giusti binari: al 12’ Maistrello ha disegnato un perfetto assist per Parmeggiani che, dal fondo, ha crossato verso l’area avversaria, dove Maione (nella foto) sbaglia il primo colpo, ma non il secondo, mandando la palla ad infilarsi nell’angolino basso alla destra di Garoia. Nella ripresa, la gara si fa decisamente più complicata, col Corticella che al 6’ di recupero pareggia: sul lungo lancio di Garoia, Cinti tocca quel tanto che basta per servire l’inserimento di Vespignani, che realizza.

Valerio Franzoni