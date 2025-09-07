Promozione: Masi e Gallo cercano il primo colpo casalingo. Centese nella tana del Felsina

Nel girone C di Promozione, dopo il rocambolesco pareggio all’esordio contro lo Sparta Castelbolognese, la Centese sarà di scena sul campo del Felsina, che nella prima giornata ha accarezzato il colpaccio a Casumaro, venendo poi rimontata nel finale di gara. Per gli uomini di mister Di Ruocco l’opportunità di trovare i primi tre punti in campionato, magari mettendo a posto l’approccio alla partita, visto il brutto avvio contro lo Sparta costato lo 0-2 nella prima parte di gara, prima della rimonta firmata Grimandi e Toffano. Il Masi Torello Voghiera ospita un lanciatissimo Msp Calcio tra le mura amiche del ‘Villani’: entrambe le squadre arrivano da una vittoria all’esordio, i torelli per 2-0 sul campo del Bentivoglio, i bolognesi per 4-1 a domicilio sul Granamica. Il morale è altissimo per la truppa di Marco Ferrari, che grazie ad una gara ordinata e alla doppietta di Maistrello ha sbancato il campo di una delle favorite per la vittoria del campionato, il Bentivoglio, cominciando al meglio il proprio campionato alla ricerca di una salvezza più tranquilla di quella conquistata lo scorso anno nel rush finale. Il Casumaro vuole ripartire dalla rimonta contro il Felsina con cui è maturato il 3-3 finale, e cerca i tre punti contro un Granamica ferito dalla batosta all’esordio contro l’Msp: le ‘lumache’ hanno le carte in regola per provare il colpaccio in terra bolognese, contro una squadra apparsa in difficoltà nella sua prima uscita ufficiale.

Impegno esterno per la X Martiri, che vuole dar seguito alla bella vittoria casalinga contro il Petroniano, conquistata grazie alla rete di Felice: i porottesi saranno attesi dall’ostica trasferta sul campo della Dozzese, reduce dallo scalpo esterno a Castelfranco Emilia (0-2). Il neopromosso Gallo ospita nel proprio impianto l’Atletico Castenaso, in quella che è la prima storica gara casalinga in Promozione per la società del presidente Baldissara. Gli amaranto hanno venduto cara la pelle all’esordio contro il Valsetta Lagaro, perdendo per 1-0, e ricevono una squadra che ha riposato nel primo turno. Calcio d’inizio fissato per le 15.30.

j.c.