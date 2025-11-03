Promozione. Masi in vantaggio, ma il Petroniano lo ribalta

Petroniano

PETRONIANO: Verardi, Canè, Cuppini, Kamga (45’ st Campanini), Gamberini, Franceschi, Fotso (20’ st Cristiani), Cordoni A., Tagliacollo (17’ st Margiotta), Ezechia, Maestri (45’ st Di Francesco). All.: Ronzani.

MASI-VOGHIERA: Broccoli, Benini, Ghali (30’ st Jawneh), Di Domenico (27’ st Nardini), Baldon, Nanfack, Giberti (9’ st Baglietti), Mehdi, Maistrello, Maione, Sarto. All.: Ferrari.

Arbitro: Hlovyak di Bologna.

Reti: 23’ pt Baldon (M), 35’ st Ezechia (P), 42’ st Cordoni A. (P), 45’ st Cristiani (P).

Note: ammoniti: Franceschi (P), Cristiani (P), Margiotta (P), Broccoli (M), Baldon (M), Giberti (M).

Il Petroniano ospita il Masi Voghera in una sfida che prometteva spettacolo e non ha deluso le attese. Al 5’ una grande giocata di Giberti mette in movimento Maistrello, la cui conclusione potente finisce però di poco fuori dallo specchio della porta, spegnendo il primo brivido per i tifosi. Al minuto 11 il Masi prova a farsi vedere con un tiro dalla distanza del numero 9, ma Broccoli non corre rischi e la palla termina fuori. La prima vera occasione clamorosa arriva al 15’, quando viene assegnato un calcio di rigore al Masi Voghera per fallo su Masio. Sul dischetto si presenta il numero 6 Franceschini, che però colpisce il palo alla destra di Broccoli, negando agli ospiti il vantaggio. Al 23’ un’altra chance per gli ospiti con un calcio di punizione di Cordoni: la conclusione termina alta sopra la traversa. Il secondo tempo riparte con il Petroniano che batte il calcio d’inizio deciso a consolidare il vantaggio. Al 7’ Broccoli si conferma protagonista con una grande parata a terra su una punizione pericolosa, negando agli ospiti il gol del pareggio. Al 21’ Baglietti manca un’occasione già fatta, sprecando un tiro ravvicinato che avrebbe potuto chiudere la partita. Tuttavia, poco dopo, Baldon si fa trovare pronto in mischia e insacca il 2-0. L’arbitro concede 6 minuti di recupero e, proprio al 48’ del secondo tempo, Cristiani, numero 18 del Petroniano, sigla il gol del definitivo 3-1, suggellando una vittoria netta e meritata per i padroni di casa.