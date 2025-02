Promozione. Masi Torello a picco. Il Bentivoglio domina

masi torello

bentivoglio

: Broccoli (88’ Gherardi), Baldon, Tosse, Boschini, Fiore (61’ Marangon), Quarella E., Chiossi, Nannini (41’ Mazzoni), Toffano, Maione (73’ Vidali), Ginesi (52’ Maistrello). All. Lega. A disp. Nardini, Yan, Quarella T., Ghali.

BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti, Rossi, Callegari, Ribello (81’ Balboni), Marchesi, Righetti, Raspadori (88’ Tardivo), D’Errico (68’ Mantovani), Mezzetti (81’ Bisteghi), Fiorentini (71’ Cappelletti). All. Evangelisti. A disp. Bruzzi.

Arbitro: Meloro da Parma.

Reti: 5’ Fiorentini, 29’ Raspadori, 48’ Fiorentini.

Note: ammoniti Broccoli, Baldon, Tosse e Cappelletti.

Il Masi Torello Voghiera esce sconfitto dal match contro il Bentivoglio, tornato alla vittoria dopo tre risultati sfavorevoli consecutivi. Una sfida complicata per l’undici di mister Lega, che ha faticato a costruire trame offensive efficaci e a contenere il reparto avanzato della compagine bolognese, che già al 5’ ha trovato la via del gol con Fiorentini, pronto ad inserirsi in area sull’assist di Raspadori e a battere Broccoli con un perfetto diagonale. La pressione del Bentivoglio non si arresta e al 17’, grazie ad una combinazione tra Raspadori e Mezzetti, D’Errico viene servito in ottima posizione e conclude, ma la palla termina a lato della porta masese. È il 29’, quando Fiorentini viene atterrato nell’area avversaria e l’arbitro concede il calcio di rigore; se ne incarica Raspadori, fulmineo a riconquistare la palla respinta da Broccoli e ha calciarla in fondo al sacco per lo 0-2. Al 36’ l’azione più pericolosa dei padroni di casa, con il perfetto cross di Ginesi per il colpo di testa di Toffano che, però, viene abbrancato agevolmente da un attento Lipparini. Si va alla ripresa e la musica non cambia. Tanto che al 1’ il Bentivoglio sfiora nuovamente il gol con il colpo di testa di Fiorentini sul cross di Rossi, che termina alto sulla traversa. Ma è brevissima l’attesa per la doppietta dello stesso Fiorentini, che al 3’, spedisce in fondo al sacco la palla crossata da Mezzetti. Al 6’ è Chiossi, raggiunto dal traversone in area di Tosse, ad andare vicino al gol che avrebbe accorciato le distanze, ma Lipparini respinge il tiro diretto verso l’angolino basso alla sua sinistra e mette sul fondo.

v. f.