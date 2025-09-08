Promozione. Masi Torello, che peccato. La beffa nel recupero
Masi-Voghiera 1 MSP 2 MASI-VOGHIERA: Straforini, Nanfack, Sarto, Di Domenico (37’ st Baglietti), Baldon, Barbieri (37’ st Ghali), Giberti (18’ st Janwneh), Mazzoni, Maistrello,...
Masi-Voghiera
- MSP
- MASI-VOGHIERA: Straforini, Nanfack, Sarto, Di Domenico (37’ st Baglietti), Baldon, Barbieri (37’ st Ghali), Giberti (18’ st Janwneh), Mazzoni, Maistrello, Maione, Mehdi. All.: Ferrari. MSP: Ferrone, Dondi, Dal Monte, Zannoni, Saputo, Comastri F. (21’ st Guidotti), Persona (12’ st Scarpati), Aiello, Cini (28’ st Donvito), Tonelli, Costantini. All.: Onestini. Arbitro: Visentini di Finale Emilia. Reti: 7’ st Cini (MS), 43’ st Maistrello (Ma), 48’ st Costantini (MS). Note: ammoniti: Baldon (Ma), Maistrello (Ma), Dondi (MS), Zannoni (MS), Guidotti (MS).
OTTIMO INIZIO di stagione per l’Msp, che conquista la vittoria sul Masi Voghiera, per 1-2 ai minuti di recupero. Al minuto 15 provano i padroni di casa a portarsi in vantaggio, penetrando la difesa avversaria. Il numero 11 Mehdi tenta la conclusione, ma il pallone sfila a lato del palo di pochi centimetri. Al 35esimo l’Msp risponde alle manovre offensive avversarie, assaporando per pochi istanti il vantaggio, grazie a un gol di Cini che viene annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo inizia ad accendersi la partita. Al minuto 52 Scarpati imbuca un filtrante perfetto per Cini che insacca alla destra di Straforini. Il Masi Voghiera non demorde davanti allo svantaggio e riparte subito in attacco a caccia del pareggio, che al minuto 88 grazie al solito Maistrello, che riesce a battere Ferrone dopo un’azione di gioco coordinata. Gioia che dura pochissimo per i torelli, perchè Costantini gela il ’Vilani’ nel recupero.
