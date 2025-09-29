Promozione. Masi Torello, sconfitta beffa nel recupero. Dopo l’iniziale vantaggio, la rimonta del Faro

Faro Coop

2

Masi-Voghiera

1

FARO COOP: Pisi, Dozzi, Nardi, D’Isanti (36’ st Satalino T.), Essoufyani (43’ st Landi), Lenzi D., Lenzi M. (45’ st Aldrovandi), Dahbi (20’ st Peri), Bazzani, Satalino, Garni (36’ st Ruzzolini). All.: Zanini.

MASI-VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Sarto, Di Domenico (45’ st Janwneh), Baldon (12’ st Barbieri), Nanfack, Giberti (45’ st Baglietti), Nardini (7’ st Mazzoni), Maistrello, Maione, Mahmoudi. All.: Ferrari.

Arbitro: Fanucci di Forlì.

Reti: 8’ pt Giberti (M), 24’ st Bazzani (F), 45’ st Peri (F).

Note: ammoniti: Nardi (F), D’Isanti (F), Lenzi M. (F), Baldon (M).

IL MASI Voghiera esce sconfitto dal campo del Faro Coop con il risultato di 2-1, al termine di una partita che lascia più di un rimpianto. Gli ospiti hanno disputato un ottimo primo tempo, andando meritatamente in vantaggio e sfiorando più volte il raddoppio, ma nella ripresa hanno subito la rimonta dei padroni di casa, che hanno trovato la zampata decisiva in pieno recupero.

La gara si apre con una fase di studio, interrotta al 2’ dal primo squillo del Faro con Dahbi, che calcia a lato. La risposta del Masi è immediata: al 5’ Di Domenico si libera bene e conclude, senza inquadrare la porta. è il preludio al vantaggio: all’8’ Giberti inventa una grande giocata personale, entra in area e firma lo 0-1 con un destro preciso. Trascinati dall’entusiasmo, i ragazzi di mister Ferrari sfiorano subito il raddoppio al 12’, quando Sarto serve un cross invitante che Giberti manca per questione di centimetri, favorendo l’intervento di Pisi.

Nella ripresa la partita cambia volto. Il Faro alza il ritmo e spinge con decisione, mentre il Masi fatica a ripartire. Al 24’ i padroni di casa trovano il pareggio: corner dalla destra, deviazione sul primo palo e Bazzani da due passi insacca l’1-1. La rete galvanizza il Faro, che continua a premere, ma gli ospiti tengono botta e provano a colpire di rimessa. Al 44’ l’episodio che potrebbe cambiare il match: Lenzi segna dopo una mischia in area, ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco tra le proteste biancazzurre. Un gol pesante che avrebbe potuto regalare tre punti preziosi.

E invece, al 47’ arriva la beffa: il Faro costruisce una splendida azione corale e Peri, ben servito al limite, batte Broccoli con un destro preciso.