Promozione. Massimo equilibrio tra Pienza e Acquaviva

PIENZA1ACQUAVIVA1

PIENZA: Tafarella, Begnardi, Bonari, Ajdini, Pinsuti P., Bianciardi, Voroneanu, Camillucci, Valente, Bjorn Doka, Begnardi. A disposizione: Canapini, Barbieri, Pinsuti A., Barbetti, Pecci, Vargiu, Cherchi, Marku, Mensini. Allenatore: Camillucci.

ACQUAVIVA: Santicioli Guerri (58’ Bellucci), Muccifori, Laudani, Parricchi, Pandolfi, Casagni (55’ Favilli), Bianchi, Cappelli (39’ D’Antonio), Contemori (80’ Koffi), Fiorilli (65’ Biscaro Parrini), Ferretti. Allenatore: Cresti.

Reti: 45’ Fiorilli, 76’ Vargiu.

PIENZA - Pareggio nel complesso giusto fra Pienza e Acquaviva, nella seconda giornata del campionato di Promozione. Al vantaggio ospite con Fiorilli allo scadere del primo tempo - pallone filtrante servito con maestria da D’Antonio - replica nella ripresa, poco dopo la mezz’ora, per i padroni di casa Vargiu, spedito sul rettangolo da mister Camillucci proprio con l’intento di riequilibrare le sorti della sfida.

Nel consuntivo della sfida anche la traversa di Begnardi su punizione per il Pienza e le incursioni dell’Acquaviva con Biscaro Parrini, subentrato nella ripresa e capace di rendersi pericoloso per la compagine allenata da mister Cresti. Un confronto in ambito territoriale che ha riservato dunque diverse emozioni.

Le antagoniste hanno entrambe cercato il massimo risultato, ma alla fine ha prevalso l’equilibrio nel gioco e nel verdetto stesso. Una buona prova da parte delle due formazioni capaci di onorare i novanta minuti, grazie alle giocate dei loro effettivi.

Pa.Bart.