Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Promozione. Medolla, manca solo il gol. Castelfranco, Rizzo nuovo mister

Promozione. Medolla, manca solo il gol. Castelfranco, Rizzo nuovo mister

castellarano 4 united carpi 1 CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (74’ Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (67’ Pittalis), Saccani, Travagliati (85’ Tincani), Turci, Rizzuto (76’...

di Redazione Sport
15 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

castellarano

4

united carpi

1

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (74’ Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (67’ Pittalis), Saccani, Travagliati (85’ Tincani), Turci, Rizzuto (76’ Baldelli). A disp: Peddis, Longu, Dakoli, Grignani, Boccedi. All. Lodi Rizzini

UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi (46’ Garlappi), Kundome, Gazzini, Paramatti (Giovannini 66’), Hardy, Amura, Pellacani (46’ Crispino), Kolaveri (72’ Baraldi), Nadiri, Posponi (61’ De Marino). A disp: Bordini, Ficarelli, Mebelli, Vezzani. All. Gilioli

Arbitro: Cavallari di Finale

Reti: 12’ Turci, 22’ Rizzuto, 42’ (rig.) Nadiri, 48’ Saccani, 53’ Turci Note: espulso all’86’ Kundome, ammoniti Cavazzoli, Paramatti

Dopo 2 vittorie si ferma bruscamente a Scandiano col Castellarano la corsa dello United Carpi. Al 12’ è Turci a portare avanti i locali con un colpo preciso su cross di Belfesti. Al 22’ punizione magistrale di Rizzuto per il 2-0. Al 42’ Nadiri conquista un rigore che trasforma. Al 48’ su schema al limite dell’area, Saccani trova la deviazione vincente per il 3-1, e appena 5’ più tardi ancora Turci firma la sua doppietta personale, ribadendo in rete dopo una prima respinta di Chiossi. Nel finale rosso a Kundome per fallo da ultimo uomo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su