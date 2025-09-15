Promozione. Medolla, manca solo il gol. Castelfranco, Rizzo nuovo mister
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (74’ Guicciardi), Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (67’ Pittalis), Saccani, Travagliati (85’ Tincani), Turci, Rizzuto (76’ Baldelli). A disp: Peddis, Longu, Dakoli, Grignani, Boccedi. All. Lodi Rizzini
UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi (46’ Garlappi), Kundome, Gazzini, Paramatti (Giovannini 66’), Hardy, Amura, Pellacani (46’ Crispino), Kolaveri (72’ Baraldi), Nadiri, Posponi (61’ De Marino). A disp: Bordini, Ficarelli, Mebelli, Vezzani. All. Gilioli
Arbitro: Cavallari di Finale
Reti: 12’ Turci, 22’ Rizzuto, 42’ (rig.) Nadiri, 48’ Saccani, 53’ Turci Note: espulso all’86’ Kundome, ammoniti Cavazzoli, Paramatti
Dopo 2 vittorie si ferma bruscamente a Scandiano col Castellarano la corsa dello United Carpi. Al 12’ è Turci a portare avanti i locali con un colpo preciso su cross di Belfesti. Al 22’ punizione magistrale di Rizzuto per il 2-0. Al 42’ Nadiri conquista un rigore che trasforma. Al 48’ su schema al limite dell’area, Saccani trova la deviazione vincente per il 3-1, e appena 5’ più tardi ancora Turci firma la sua doppietta personale, ribadendo in rete dopo una prima respinta di Chiossi. Nel finale rosso a Kundome per fallo da ultimo uomo.
