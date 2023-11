Promozione. Melandri la sblocca, ma il Monte San Pietro gela la Portuense col pari al novantesimo

MSP

Portuense

MSP: Pequini, Zannoni, Tartarelli, Fratti, S. Comastri, Rotatori, Hinek (31’ st Donvito), Dondi (41’ st Scarpati), Bartolini (41’ st Licciardo), Gogliormella, Costandache (41’ st Haffadi). All.: Brunetti.

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini, Nicolasi (18’ pt Vitali), Masiero, Marconi, Sorrentino, Mahmoudi (11’ st Orlandi), Di Domenico, Melandri (25’ st Scaglione), Pierfederici (31’ st Bolognesi), Sarto (31’ st Laghi). All.: Mariani.

Arbitro: Rafaiani di Bologna.

Reti: 13’ st Melandri (P), 45’ st Donvito (M).

Note: ammoniti: Gogliormella (M), Pierfederici (P), Scaglione (P), Laghi (P).

Termina in parità il match fra MSP e Portuense. Partono forti gli ospiti, con Melandri che da dentro l’area non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Risponde subito la squadra di casa con Bartolini, il quale sfruttando un’indecisione di Marconi calcia da posizione defilata trovando solo l’esterno della rete. Al 40esimo Sarto semina il panico sulla sinistra mettendo un bel pallone all’interno dell’area di rigore, sul quale interviene Fratti che devia sui piedi di Pierfederici, che calcia a botta sicura trovando prima la deviazione di Tartarelli poi la traversa. Al nono minuto della ripresa Mahmoudi imbuca per Pierfederici, che si beve Fratti e calcia a botta sicura trovando nuovamente la traversa. Al 13esimo gli ospiti trovano il vantaggio su un errore difensivo di Zannoni, il quale respinge malamente un cross dalla destra di Mahmoudi, passando il pallone a Melandri, che, con un diagonale sblocca il risultato. Al 16esimo gli ospiti sfiorano il raddoppio con un’azione manovrata al limite dell’area, che termina con una debole conclusione di Sarto che si perde sul fondo. Negli ultimi istanti di match arriva la doccia gelata per la Portuense: Zannoni vola sulla fascia destra, scarica a rimorchio per Donvito che trafigge Piovaccari con un gran bel tiro che si insacca nell’angolino.