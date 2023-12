Promozione. Melani e Bouhafa stendono il Settimello

real cerretese

2

settimello

0

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Pisano (46’ Masoni), Meucci, Michelotti (46’ Lamberti), Mordagà, Fedi, Nieri (60’ Fioravanti), Melani, Bouhafa (90’ Tolaini), Menconi. All. Petroni.

SETTIMELLO: Testaguzza, Tinagli, Nodari, Baldi (68’ Tognelli), Testaguzza, Ussia, Russo (62’ Orlandi), Thiam, Traore (68’ Calabrese), Oriti, Ferrari (80’ Angiolini). All. Giannini.

Arbitro: Abdellah di Firenze.

Reti: 65’ Melani, 80’ rig. Bouhafa.

CERRETO GUIDI – Prosegue la corsa di vertice della Real Cerretese che, dopo lo sterile possesso palla del primo tempo, deve però attendere il 65’ per sbloccare il risultato con Melani, abile ad appoggiare in rete all’altezza del secondo palo una sponda aerea di Masoni su cross di Fedi. A questo punto è un monologo biancoverde con la sagra del gol sbagliato a cui partecipano Masoni, Bouhafa e Fedi (stoppato quest’ultimo da due strepitosi interventi del portiere ospite). All’80’, però, sugli sviluppi di un corner un difensore del Settimello tocca la palla con la mano in area e lo specialista Bouhafa trasforma il rigore che chiude il conto.