Promozione: Mesola in trasferta per la promozione, Comacchiese sfida Atletico Castenaso

Penultima giornata in Promozione che potrebbe già emettere il verdetto promozione, dovrebbero verificarsi due condizioni: la vittoria in trasferta della capolista Mesola al "Villani" di Masi Torello e la contemporanea sconfitta interna della Comacchiese in casa con l’Atletico Castenaso. Difficile immaginare i lagunari soccombere ai bolognesi, ma mai dire mai: altre volte i ragazzi di Candeloro hanno pagato dazio contro delle pericolanti. Le motivazioni non mancano per entrambe: evitare i playout per il Castenaso, restare aggrappati alle posizioni di vertice i rossoblù, specie dopo aver perso la finale della coppa "Minetti". Il Mesola capolista cerca punti per conservare la leadership del campionato. "E’ una piazza che mi porta bene – racconta Oscar Cavallari, allenatore biancazzurro – A Masi l’anno scorso con il Sant’Agostino avevo vinto, grazie a un gol del brasiliano Brito. Se guardiamo la classifica ci sono valori diversi, quello che conta però è il campo. Mancano due giornate alla fine, i punti valgono doppio per entrambe: per vincere il campionato noi e i playout il Masi". Durante la sosta il Mesola ha recuperato Cantelli, giocatore di grande importanza, dà geometrie e vede bene la porta. Ultima partita lontana dal G&G Stadium per la Centese, fondamentale per rimanere aggrappati al sogno play off oltre ogni avversità.

I biancocelesti faranno visita al Bentivoglio terzo in classifica, che aveva steccato a Corticella nell’ultima gara prima della sosta, aveva fatto di peggio la Centese, sconfitta 2-1 a domicilio dal Masi. "Purtroppo saremo ancora rimaneggiati – spiega il direttore sportivo Fabio Pivanti – per le conseguenze della partita con il Valsetta Lagaro, senza gli squalificati Alberghini, Rinaldi e Pirreca. Sono giocatori importanti per la nostra squadra, ad ogni modo si va in campo in undici, chi giocherà ha l’occasione per dimostrare di meritare la maglia della Centese anche il prossimo anno". Vale l’intero campionato la sfida salvezza ad Argenta tra il Consandolo e la Portuense. Entrambe hanno 26 punti in classifica, attestate a 26 punti al penultimo posto, anche se la Portuense ha il piccolo vantaggio di avere una migliore differenza reti.

Entrambe sono in caduta libera: i rossoneri sono incappati in una serie di cinque sconfitte consecutive, l’ultima in casa con la Comacchiese, ma anche gli uomini di Dirani sono in crisi, pesante l’ultima gara, persa 5-1 a Crespellano con il Petroniano. Sono già salve il Casumaro, che riceve lo Junior Corticella fanalino di coda e la X Martiri, che giocherà sul sintetico di Ponterivabella contro il Monte San Pietro. Franco Vanini