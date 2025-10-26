Promozione. Mezzo passo falso per il Fano. La Castelfrettese ne approfitta

Il Lunano espugna il Gabbanelli cogliendo la sesta vittoria consecutiva. Sempre più padrona del girone la formazione di Manfredini, che allunga sulla seconda, il Fano, la quale non va oltre il pari contro la Montemarcianese.

Oggi la Castelfrettese di scena a Pergola potrebbe approfittarne per scavalcare i granata al secondo posto. In campo nel pomeriggio anche la Biagio Nazzaro, che ospita il Tavullia Valfoglia. Ieri exploit esterni del Moie e dell’Ostra. Pari per i Portuali. Promozione (girone A), ottava giornata. Oggi (ore 14:30): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Nuova Real Metauro, Pergolese-Castelfrettese (ore 15). Ieri: Montemarcianese-Alma Fano 1-1, Portuali Ancona-Villa San Martino 1-1, San Costanzo Marottese-Moie Vallesina 0-5, Vigor Castelfidardo-Lunano 1-2, Vismara-Ostra 1-3. Classifica: Lunano 22; Alma Fano 17; Castelfrettese 15; Nuova Real Metauro 14; Villa San Martino e Ostra 11; Moie Vallesina e Vismara 10; Montemarcianese 9; Portuali Ancona, Gabicce Gradara e Biagio Nazzaro 8; Tavullia Valfoglia e Vigor Castelfidardo 7; San Costanzo Marottese 6; Pergolese 2. Prossimo turno (nona giornata): Alma Fano-Pergolese, Castelfrettese-Biagio Nazzaro, Moie Vallesina-Gabicce Gradara, Nuova Real Metauro-Vigor Castelfidardo, Ostra-Lunano, S.Costanzo Marottese-Portuali Ancona, Tavullia Valfoglia-Montemarcianese, Villa San Martino-Vismara.