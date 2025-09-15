Promozione. Mirco Ricci trascina un gran bel Pietrasanta alla vittoria corsara

Fortis Juventus 0 Pietrasanta 3

FORTIS JUVENTUS: Fiaschi, Giordani, P. Paoli, Cremonini, Veraldi, Giannelli, Cicalini, Macchinelli, Sitzia, Vannuzzi, Bartolini. (A disp.: Tognoni De Pugi, Paladini, Faye, Cagnina, D. Paoli, Giusti, Legnante, Bertini, Capetta). All. Ridolfi.

PIETRASANTA: Gega; Laurini, Da Prato, Bartoli, Laucci; Granaiola, Aquilante; Szabo, M. Ricci, Sacchelli; Ceciarini. (A disp.: Pucciarelli, Coselli, Fioretti, Della Pina, Isola, Moriconi, Sessa, Fattorini, Mancini). All. Tocchini.

Arbitro: Mauro di Pistoia (Gambini di Pontedera e Intermite di Viareggio).

Reti: 10’ pt M. Ricci (P); 4’ st M. Ricci (P), 45’ Mancini (P).

BORGO SAN LORENZO – Nei piedi di Mirco Ricci c’è il talento che accende il Pietrasanta: il fantasista tascabile classe 2003 ex Camaiore sta segnando a raffica da quando è a Pietrasanta. La sua doppietta ha steso a domicilio la Fortis Juventus: la sblocca su punizione dal limite e poi raddoppia con bel gol dopo una mischia. Il tris lo cala Gianmarco Mancini, da subentrato, in contropiede.