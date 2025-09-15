Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Promozione. Mirco Ricci trascina un gran bel Pietrasanta alla vittoria corsara

Promozione. Mirco Ricci trascina un gran bel Pietrasanta alla vittoria corsara

Fortis Juventus 0 Pietrasanta 3 FORTIS JUVENTUS: Fiaschi, Giordani, P. Paoli, Cremonini, Veraldi, Giannelli, Cicalini, Macchinelli, Sitzia, Vannuzzi, Bartolini. (A disp.: Tognoni De Pugi,...

di SIMONE FERRO
15 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Fortis Juventus 0 Pietrasanta 3

FORTIS JUVENTUS: Fiaschi, Giordani, P. Paoli, Cremonini, Veraldi, Giannelli, Cicalini, Macchinelli, Sitzia, Vannuzzi, Bartolini. (A disp.: Tognoni De Pugi, Paladini, Faye, Cagnina, D. Paoli, Giusti, Legnante, Bertini, Capetta). All. Ridolfi.

PIETRASANTA: Gega; Laurini, Da Prato, Bartoli, Laucci; Granaiola, Aquilante; Szabo, M. Ricci, Sacchelli; Ceciarini. (A disp.: Pucciarelli, Coselli, Fioretti, Della Pina, Isola, Moriconi, Sessa, Fattorini, Mancini). All. Tocchini.

Arbitro: Mauro di Pistoia (Gambini di Pontedera e Intermite di Viareggio).

Reti: 10’ pt M. Ricci (P); 4’ st M. Ricci (P), 45’ Mancini (P).

BORGO SAN LORENZO – Nei piedi di Mirco Ricci c’è il talento che accende il Pietrasanta: il fantasista tascabile classe 2003 ex Camaiore sta segnando a raffica da quando è a Pietrasanta. La sua doppietta ha steso a domicilio la Fortis Juventus: la sblocca su punizione dal limite e poi raddoppia con bel gol dopo una mischia. Il tris lo cala Gianmarco Mancini, da subentrato, in contropiede.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su