Promozione. Missione compiuta per il Viaccia. Fa tris e può continuare a sperare

Viaccia

3

Monsummano

1

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Querci, Fedi, Ferroni, Virdò (60’ Vannucci) Fofana, Yahon (70’ Hisely) Ridolfi (80’ Baldi) Rozzi. A disp.:Oliva, Pittalà, Fakkas, Caca, Bellucci. All.:Facchini.

MONSUMMANO: Grasso, Marseglia (46’ Lanzilli) Natali, Alessiani (50’ Dal Poggetto) Agnorelli, Ghimenti, Gemignani, Vitiello, Guarisa, Maiorana, Braccesi. A disp.: Bonciolini, Citti, Gabadoni, Saquella, Robusto, Drca, Mancini. All.: Scintu.

Arbitro: Edoardo Bianchi di Lucca.

Reti: 45’ e 71’ Ridolfi, 74’ Yahon, 76’ Maiorana.

Un tris calato nella ripresa, dopo un primo tempo chiusosi a reti bianche. E il 3-1 finale imposto al Ribelli al Monsummano concorrente diretto consente al Viaccia di continuare a sperare. Un incontro andato in scena ieri, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Promozione, che era di fatto uno scontro diretto fra le ultime due squadre in classifica. Ridolfi ha rotto il ghiaccio, raddoppiando poi ad un quarto d’ora di distanza e lasciando poi il palcoscenico a Yahon. Per un triplo vantaggio che gli ospiti non sono riusciti a colmare del tutto, cedendo le armi. Dopo la gioia, la testa dovrà tuttavia andare subito alla prossima sfida: nell’anticipo di sabato prossimo, la banda Facchini se la vedrà con la corazzata Real Cerretese. Capitan Ferroni e soci restano in ultima posizione nel girone A, ma adesso il ritardo dai monsummanesi penultimi è di sei lunghezze: salvarsi resta difficile, ma non impossibile. "La fiammella della speranza è ancora accesa – ha confermato mister Federico Facchini, facendo i complimenti ai suoi ed invitandoli una volta di più a credere nella conquista della salvezza – ho chiesto in ogni caso alla squadra di arrivare fino in fondo, a prescindere da quello che sarà l’epilogo. Nella nostra situazione di classifica è difficile restare in palla, ma i ragazzi hanno offerto una buona prestazione e siamo riusciti a fare risultato".

Giovanni Fiorentino