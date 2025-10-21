Promozione, mister Omiccioli. "Fano da batticuore»

"Alla fine è stata una partita bella, emozionante, con una vittoria, penso, meritata", dice Mirco Omiccioli il giorno dopo la vittoria in fotofinish sul coriaceo San Costanzo che è stato superato (2-1) con una magia di Sartori nell’extra-time. "Una gara anche tribolata – prosegue nella sua analisi il tecnico fanese – perché se non riesci a fare gol, poi rischi di prenderlo come è successo con quella rimessa corta di Saponaro che ha preso per terra. Anche se noi potevamo riaggiustarla prima". Onore comunque al San Costanzo Marottese. "Hanno fatto un bel gol e poi hanno pure sbagliato il raddoppio perché quando ti scopri per cercare il pareggio loro sono stati piuttosto efficaci nelle ripartenza con i due Saurro. Al di là di quello, direi che è stata una gara che abbiamo dominato, dove si è visto quando sono entrati Nicola Palazzi e Gucci". A metà del secondo tempo, dopo aver agguantato il pari con Pierpaoli, che si sta rivelando sempre più una piacevole sorpresa, mister Omiccioli ha giocato le sue carte migliori per cercare di vincere la partita e alla fine ha avuto ragione. "Beh, si è visto che con l’ingresso di Nicola (Palazzi, ndr) e di Gucci la qualità è aumentata, con loro in campo cambiano tanti aspetti della partita e lo si è visto anche nelle occasioni create, perché Palazzi sa giocare la palla e dettare il passaggio e Gucci si fa trovare sempre al posto giusto". L’attaccante toscano si è divorato letteralmente un gol al 48’ della ripresa su un allungo di Pierpaoli, ma si è rifatto prontamente un minuto dopo spizzicando di testa il pallone finito poi nei piedi di Sartori che lo ha infilato in rete per il 2-1 finale. "Gucci l’ho visto più sicuro. Dobbiamo continuare a gestirlo con misura, sperando di avere in un secondo momento il miglior Gucci". Da valutare le condizioni di Giacomelli.

sil.cla.