Promozione. Mobilieri: "Il riscatto della squadra»

La trasferta in casa dei Colli Marittimi che rappresenta ben tre comuni Montescudaio, Guardistallo e Casale, I Mobilieri Ponsacco hanno vinto per 3 a 0 adeguandosi alla cabala. La realtà è che la squadra di Polzella è stata superiore a quella di Tarquini. Il primato dei rossoblù con 13 punti e diviso in classifica con l’Atletico Maremma che sono le uniche squadre imbattute. Su queste breve note è già argomento di riflessioni l’anticipo della sesta giornata che si terrà sabato 18 al Riccardo Neri dove I Mobilieri incontreranno il Castelfiorentino. Il dirigente accompagnatore della squadra e presidente del settore giovanile Favati ha piena fiducia nel team ponsacchino: "Sono col presidente Sisti da sette anni, persona stimata e appassionata di calcio, ed insieme abbiamo vissuto tutte le esperienze nei dilettanti con le vittorie dei campionati fino alla serie D conquistando anche la Coppa italia con alla guida Polzella. Purtroppo a Ponsacco avremmo voluto ottenere ben altri obiettivi ma l’impegno non è bastato. Il declassamento non ha minato la serietà e volontà di Sisti, che ho condiviso pienamente, e ha dato inizio alla ricostruzione di una squadra, per il riscatto morale della società ma soprattutto per la città di Ponsacco e per la sua notevole storia calcistica".