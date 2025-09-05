Promozione: Mobilieri Ponsacco. Capitan Mancini il Bonucci rossoblu: "Pronti all’esordio»

La spettacolare e tennistica vittoria dei Mobilieri Ponsacco a Rosignano Solvay per la prima di Coppa Italia contro il neo promosso Castiglioncello non ha avuto forse giusta eco. Pesa ancora troppo la retrocessione della passata stagione. "Vittoria utile - ha detto il dt Stefano Macchi – , adesso due settimane per preparare al meglio l’esordio in campionato".

I progetti rossoblu sono ora in mano al capitano di Mobilieri Leonardo Mancini, difensore 94, atleta di personalità, esperienza ed energia, quasi Bonucci ex Juve, della categoria. Coniugato e laureato magistrale in Economia Aziendale, è al suo secondo anno con i Mobilieri e per la prima volta in Promozione. "Certo – afferma - la retrocessione fa ancora male. Quest’anno ho la fascia di capitano, sono contento è una responsabilità che prendo volentieri, spero di fare bene e di essere un punto di riferimento col mio comportamento e nei fatti. Per la partita di Coppa forse siamo arrivati più pronti degli avversari. Abbiamo iniziato col piede e la cattiveria necessari. Vedo tanti meriti nostri. Domenica c’è la sosta per la Coppa, poi il 14 esordiremo a Piombino, intanto ci alleniamo assiduamente senza amichevoli. Sarà campionato combattuto, - dice il ‘Bonucci rossoblu’ - con squadre che partono a fari spenti e poi si riveleranno. La favorita sembra l’Orbetello, ma noi vorremmo essere protagonisti".

Luciano Lombardi