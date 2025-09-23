Promozione. Mobilieri Ponsacco già a punteggio pieno. Pari Cuoio e Colli. Giù Saline e San Miniato Basso

Vincono solo i Mobilieri Ponsacco. Per il resto è una giornata molto magra per le cinque squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio del girone B di Promozione. I rossoblu di Ponsacco vincono nettamente contro la Sancascianese e sono già da soli, dopo appena due giornate, al comando della classifica con sei punti. Questa volta non ha segnato Sciapi, ma c’hanno pensato Niccolai, Taraj e Aliotta a chiudere i conti del match già nel primo tempo tra l’8 e il 44’ reagendo immediatamente e con veemenza al gol di Casini che al 5’ aveva portato in vantaggio la Sancascianese.

La Cuoiopelli conquista un altro punto e si porta a -1 in classifica, riducendo ulteriormente i tre punti di penalizzazione inflitti dal comitato regionale della Figc per ritardati pagamenti della scorsa stagione. Uno a uno in casa contro il Ginestra Fiorentina per i biancorossi di Enrico Pertici, in vantaggio con Ferraro al decimo minuto della ripresa. Quando mancavano dieci minuti al novantesimo è stato De Tellis a trovare la rete del pari per la compagine fiorentina. Come era successo la settimana precedente, nella prima gara di campionato, sul campo dell’InvictaSauro, i conciari meritavano i tre punti per la maggiore pressione esercitata nel secondo tempo. Sull’1-0 è stato Demi ad andare vicinissimo al raddoppio, ma la sua conclusione è stata responta dal palo. Nel finale, invece, dopo il pareggio di De Tellis, Fallacara ha avuto una giotta occasione per segnare il 2-1 ma è stato fermato dai difensori ospiti. Una buona Cuoio che Pertici sta modellando per un buon campionato.

Prima gara senza sconfitta della stagione per i Colli Marittimi che hanno pareggiato 0-0 in casa contro l’Atletico Piombino. Un buon punto dopo la sconfitta all’esordio per la squadra di David Tarquini. E ora veniamo alle dolenti note. Brutto tonfo del Saline sul terreno del Castelfiorentino. L’undici di Francesco Ciricosta ha avuto due minuti di sbandamento nel finale del primo tempo e ha subito l’uno-due di Boye che, di fatto, ha chiuso la gara. Un tre a uno, forse, troppo pesante per il Saline andato sotto al 10’ quando il Castelfiorentino si è portato avanti con Boye. Al 40’ Quaglia ha messo dentro la palla dell’1-1 e quando la prima frazione si stava spengendo Boye ha fulminato due volte il Saline. Nella ripresa la squadra di Ciricosta ha provato a recuperare lo svantaggio, ma il risultato non è cambiato. Sconfitta a sorpresa del San Miniato Basso in casa contro il Castiglioncello, dopo la bella vittoria in trasferta nella prima giornata. A decidere il match è stato Rossi al 70’.