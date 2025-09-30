Promozione. Mobilieri Ponsacco invincibili. Le altre (per ora) arrancano
La sblocca Taraj (nella foto), la risolve Sciapi. la coppia del gol dei Mobilieri Ponsacco risolve anche la pratica, rischiosa e insidiosa, sul campo del Ginestra Fiorentina, e i rossoblu continuano la corsa a punteggio pieno dopo tre giornate nel girone B di Promozione. Tutta la squadra dei Mobilieri ha saputo giocare e soffrire. "È stata una partita sporca ma l’abbiamo portata in fondo – ha detto alla fine il vice allenatore Mirko Graziani – e il raggiungimento degli obiettivi dipende in parte importante dal portare in fondo questo tipo di gare. Quando la squadra vince in trasferta e gli attaccanti segnano è sempre un bel segno".
Le altre quattro "nostre" di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio arrancano nella parte medio-bassa della classifica. Il San Miniato Basso si è fatto rimontare a Piombino dall’Atletico, il Saline ha giocato un buon match contro il Massa Valpiana, ma alla fine non ce l’ha fatta a mantenere l’iniziale vantaggio e il 2-2. Infine Cuoiopelli-Colli Marittimi. Gara veloce al Masini e alla fine il pari è il risultato più giusto anche se i Colli hanno preso una traversa. Colli a quota 2, Cuoio che azzera la penalizzazione di tre punti.
