Promozione: monsignor Andreozzi, fratello dell’ex centravanti della Vis, in tribuna per il match con l’Ostra. Gli applausi del vescovo per il San Costanzo

Con il successo di domenica a Pergola il Lunano si assesta al vertice della classifica al pari della Castelfrettese. "I ragazzi hanno disputato una grandissima prestazione – osserva il diesse Matteo Dominici – riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali contro una formazione quadrata che nel primo tempo ci ha tenuto testa e anche dopo il nostro vantaggio ha continuato a creare azioni d’attacco. Ora testa alla prossima partita, sicuro che la squadra e il mister continueranno a lavorare bene in settimana".

Pari e patta tra il San Costanzo e l’Ostra. Sugli spalti uno sportivo d’eccezione, il vescovo di Fano sua eccellenza don Andrea Andreozzi (foto), appassionato di calcio e fratello di Claudio che ha giocato anche nella Vis Pesaro (serie C). Al termine della gara il vescovo ha applaudito sportivamente entrambe le squadre. "E’ stata una partita come previsto molto complicata – commenta il diesse del S.Costanzo Piccinetti – perché come avevo detto l’Ostra è una squadra pratica, difficile da affrontare e che non merita i punti che ha attualmente. Noi abbiamo avuto una giornata poco brillante per 60 minuti, anche se alla fine grazie al cuore e alla forza del gruppo di ragazzi che abbiamo, siamo riusciti a riprenderla e a continuare nella serie di risultati positivi che comunque fa sempre lavorare bene durante la settimana. Ci troviamo ad affrontare un campionato oltre che difficile, anche molto molto equilibrato dove tutte le squadre sono attrezzate e venderanno cara la pelle pur di raggiungere il proprio obiettivo prima possibile".

Il Tavullia Valfoglia ha riportato a casa dal campo dei Portuali Ancona un buon punto. "La squadra ha fatto una buona prestazione in un campo molto difficile contro una delle migliori squadre di questo girone sottolinea il mister Teodori – abbiamo fatto una buona partita sì, ma c’è ancora tanto da lavorare. La strada è molto lunga e noi dobbiamo farci trovare pronti ad ogni gara perché questo campionato non aspetta nessuno. Domenica affrontiamo un’ottima squadra, guidata da uno dei migliori allenatori del girone come Fulgini, cercheremo di dimostrare di essere all’altezza". Prima sconfitta stagionale del Vismara. "Contro la Biagio Nazzaro – dice mister Pierangelo Fulgini – stavamo disputando una buona gara, purtroppo l’espulsione ha condizionato la partita e di conseguenza il risultato, peccato perché potevamo fare meglio".

Un punto a testa tra il Gabicce e la Vigor Castelfidardo. A fine partita il presidente Gianluca Marsili ha commentato. "È un punto importante che arriva dopo due ko di fila, conquistato giocando in dieci per un’ora al cospetto di un avversario di qualità. Avremmo potuto perdere, ma anche vincere per le occasioni create e adire il vero la rete l’avevamo pure segnata con Massari ma ci è stata annullata ingiustamente. Nella prima mezzora abbiamo sofferto la Vigor, dopo il rosso a Zagaglia la squadra si è accesa dimostrando l’atteggiamento giusto ed un ottimo spirito di reazione". Dello stesso parere mister Lilli: "Dopo due sconfitte accetto volentieri il punto per come si era messa la partita; in dieci pensavo che la Vigor ci mettesse tanto in difficoltà, invece l’espulsione ci ha svegliato e ci ha dato la scossa. Abbiamo rischiato, ma abbiamo anche creato alcune situazioni per fare gol. La squadra deve capire che questa scossa deve trovarla da subito dentro di sé. Non ci manca niente per giocarcela con tutti".

Amedeo Pisciolini