Promozione. Monsummano assente. Pietrasanta imprendibile

INT. MONSUMMANO

Citti, Laurini, Terigi (31’ st Bartoli), Da Prato, Laucci, Aquilante (31’ st Bertozzi), Szabo (43’ st Ceciarini), Maggi (1’ st Sessa), Remedi, Biagini, Bruzzi (45’ Adami). A disp. Baldini, Falorni, Romanelli, Bonini. All. Della Bona.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Robusto, Citti (23’ st Ghimenti), Moncini (34’ Lanzilli), Gemignani (28’ st Braccesi), Agnorelli, Marseglia (19’ st Perillo), Dal Poggetto, Guarisa, Maiorana, Saquella (15’ st Natali). A disp. Bonciolini, Alessiani, Drca, Vitiello. All. De Gregorio.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Marcatori: 1’ Moncini (rig.), 7’ e 15’ Remedi, 30’ Maggi, 42’ st Sessa.

Altro tonfo per l’Intercomunale Monsummano che subisce il poker del Pietrasanta. Illusorio il gol dopo un minuto di Moncini su rigore, In quattordici minuti Remedi ribalta tutto. Al trentesimo il gol del 3-1 di Maggi. Nel finale della ripresa il 4-1 in contropiede di Sessa. Per il Monsummano prosegue quindi la stagione disastrosa. La distanza dal quintultimo posto è ancora di 7 punti. Il Pietrasanta continua invece il proprio inseguimento alla Real Cerretese, prima in classifica nel girone A.

Simone Lo Iacono