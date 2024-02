Promozione. Monsummano ko a Pietrasanta

PIETRASANTA

2

MONSUMMANO

0

PIETRASANTA Citti; Bonuccelli, Laucci, Ghelardoni (41’ st Raffaeta), Da Prato, Ceciarini, Szabo (48’ st Lorieri), Vaselli (1’ st Belli), Mengali (40’ st Falorni), Tosi (40’ st Bondinelli), Pinelli. A disp. Bernardi, Tragni, Salini. All. Della Bona.

MONSUMMANO Grasso; Saquella, Perillo, Vitiello, Citti, Agnorelli, Ferrara, Goti, Sordi, Tardiola (1’ st Antonelli), Malucchi (21’ st Bertelli). A disposizione: Baldi, Dal Porto, Silvano, Dal Poggetto, Mancino, Covino. All: Matteoni.

ARBITRO Frediani di Pisa.

MARCATORI 31’ st Tosi, 38’ st Mengali.

Al "Comunale" di Pietrasanta arriva la prima sconfitta di questo 2024 per l’Intercomunale Monsummano. La formazione allenata da Matteoni perde per 2-0 contro la squadra guidata da Della Bona. Decidono le reti segnate da Tosi e Mengali nel corso della ripresa. Il campo pesante, reso così dalla pioggia caduta ininterrottamente in questi giorni, non agevola di certo il compito delle due formazioni. L’inizio comunque arride alla squadra di casa, che cerca con delle buone trame di gioco di scardinare l’attenta difesa del Monsummano. Tosi è il primo a mettere a referto un tiro verso la porta, ma Grasso è attento, e para la sua conclusione scagliata da dentro l’area di rigore amaranto. Laucci invece ci prova di testa, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Nella ripresa una situazione in area del Pietrasanta, che potrebbe cambiare le sorti del match: il portiere Citti entra male su Ferrara e lo mette giù, ma Frediani di Pisa non interviene e si continua a giocare. Aumentano così gli scontri tra i giocatori in campo, e fioccano diversi gialli. La gara sembra incanalarsi verso il pari, ma al 76’ Tosi è furbo, e insacca il gol dell’1-0, sfruttando un’indecisione della retroguardia monsummanese. Gli ospiti, colpiti, si buttano in avanti per pareggiare. Si espongono però al contropiede del Pietrasanta, che all’83’ permette a Mengali di piazzare il colpo del 2-0. A tempo quasi scaduto Saquella va vicino al gol della bandiera per l’Intercomunale, ma Citti si supera.

Simone Lo Iacono