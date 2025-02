Promozione. Montecatini ripreso all’ultimo. Col San Giuliano pari beffardo

V. Montecatini

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi, Fazzi, Coselli, Torracchi, Lazzari (51’ st Rugiati), Isola (26’ st Musteqja), Pagnini (32’ st Shiqeri), Rosati, Minardi. A disp. Agozzino, Conti, Fioretti, Calvani, Del Sarto. All. Fabbri.

SAN GIULIANO: Contini, Gremigni, Lici (34’ st Lorenzini), Susini (29’ st Bellucci), Pasquini (17’ st Di Paola), Carani, Cantini (17’ st Bindi), Niccolai (41’ st Nacci), Brega, Doveri, Benedetti. A disp. Ria, Bozzi, Ghelardoni, Tamara. All. Roventini.

Arbitro: Schinco di Arezzo.

Marcatori: 6’ Pagnini, 44’ st Di Paola.

Al termine di una partita vibrante e maschia, il Valdinievole Montecatini pareggia per 1-1 contro il San Giuliano. Al gol segnato nel corso del primo tempo da Pagnini, risponde quello di Di Paola, a un minuto dal novantesimo. Una vera beffa.

La cronaca. Parte forte la squadra di casa, che al 6’ passa avanti: bella palla recuperata da Minardi, che passa la sfera a Rosati; ottimo poi il suo passaggio per Pagnini, che con un bel tocco batte Contini in uscita. Risponde il San Giuliano con la conclusione di Benedetti, che Gega spedisce in angolo. Minardi invece sfiora per due volte il gol del 2-0, ma è poco preciso sia al 26’ che al 36’. Nella ripresa i ritmi sono alti, ma di vere e proprie azioni da gol se ne vedono poche. Il San Giuliano prova ad aumentare la pressione, inserendo Nacci, Bellucci e Di Paola. Fabbri risponde cambiando Isola e Pagnini con Shiqeri e Musteqja. Sembra vicina la vittoria dei termali, ma all’89’ arriva il gol del pari degli ospiti: punizione dalla sinistra e palla che arriva in area di rigore del Montecatini; batti e ribatti davanti a Gega, con Di Paola che con furbizia segna l’1-1. Pochi secondi dopo si infortuna seriamente il portiere Contini del San Giuliano, che abbandona il campo in barella. In porta va Brega, avendo Roventini finito le sostituzioni. Nonostante i 9 minuti di recupero concessi dalla signora Schinco, non succede più nulla, e così arriva un pari davvero importante per il Montecatini, che in questo modo sale a quota 24 punti nella classifica del girone A.

Simone Lo Iacono

